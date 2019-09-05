Yolcu otobüsünde 1 kilo 123 gram eroin bulundu Van'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcuotobüsünü durdurdu. Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Sırt çantası ve oturduğu koltuğa gizlenmiş4 paket içerisinde 1 kilo 123 gram eroin ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

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