Yolcu otobüsünde 1 kilo 123 gram eroin bulundu
Van'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi.05 Eylül 2019 Perşembe 12:49
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcuotobüsünü durdurdu.
Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.
Sırt çantası ve oturduğu koltuğa gizlenmiş4 paket içerisinde 1 kilo 123 gram eroin ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
YORUM YAZ