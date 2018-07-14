THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Yolcu otobüsü yoldan çıktı! Yaralılar var...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleşen kazada, yoldan çıkan yolcu otobüsünde bulunan 11 kişi yaralandı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:45
Yolcu otobüsü yoldan çıktı! Yaralılar var...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı.

Gaziantep-Ankara seferini gerçekleştiren Mehmet H. idaresindeki 27 FU 510 plakalı otobüs, Ankara-Konya karayolunun 27. kilometresinde yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Kazada yaralanan 11 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüs firması yetkililerinden Mehmet Doğan, gazetecilere, aracın önüne 3 köpek çıktığını öne sürdü.

Şoförün, köpeklere çarpmamak için tarlaya indiğini savunan Doğan, "Tarlaya inerken arabayı devirmiyor, ona şükrediyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:45
  1. Konya
  2. Gaziantep
  3. Ankara
  4. Yolcu otobüsü kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kararını verdi! Fenerbahçe'ye dönüyor
    1. Kararını verdi! Fenerbahçe'ye dönüyor
    2. Yolcu otobüsü yoldan çıktı! Yaralılar..
    3. 3. havalimanından ilk uçuşlar ne zaman..
    4. Fatih Terim'e hapis şoku!
    5. Cocu'nun Volkan kararı şaşırttı! Sol..
    6. Emeklilere müjde! Bu ay da zamlı..
    7. Kocasına 'kelloş' dedi tazminatı kaçırdı
    8. 2018 Kurban bayramı 1000 TL bayram..
    9. Adnan Oktar operasyonunda polisimizi..
    10. THY'nin Yeni Havalimanı'ndan yapacağı..
    11. 1000 TL emeklilere Kurban Bayram..
    12. Terim iki oyuncu istedi, Albayrak..
    13. İskoç Basını: Donald Trump iğrenç..
    14. Serinlemek istedi canından oldu!
    15. TSK'dan Kuzey Irak açıklaması! Etkisiz..
    16. Sivas'ta skandal! Derste köpeği..
    17. Yerli ve milli Türk jeti İngiltere'de..
    18. Bomba patladı! Premier Lig'den 2..
    19. Dolar nasıl düşecek? Başkan..
    20. Oktar Babuna'nın annesinden şoke eden..
    Adnan Oktar'dan Abdulhamid Han skandalı
    Adnan Oktar'dan Abdulhamid Han skandalı
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!