Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında meydana geldi. Yolcu otobüsü ile bir TIR bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.