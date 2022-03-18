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Yerel Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 23 yaralı
Yerel

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 23 yaralı

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 23 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 21:45:00 - 2022-03-18 21:53:12
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 23 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü ağır 23 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli-Adana karayolu Hacıbeyli Mahallesi güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 01 AS 888 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Ceyhan istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

23 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından şoför ve muavin ile birlikte otobüste bulunan 23 kişi Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ve 3 yolcunun durumunun ağır olduğunu öğrenilirken, 19 yolcunun tedbir amaçlı hastanede kontrolleri sürüyor.

Soruşturma sürüyor

Kaza sonrası Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve Trafik ekipleri kaza bölgesinde geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.

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