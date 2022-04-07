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Yerel Yolcu otobüsü kazasında 'otomatik vites' detayı
Yerel

Yolcu otobüsü kazasında 'otomatik vites' detayı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde yolcu otobüsünün, otomobili sürüklediği kazada otomatik vitesin takılı kalması sebebiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 16:13:00 -
Yolcu otobüsü kazasında 'otomatik vites' detayı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde yolcu otobüsünün 2 kişiyi yaraladığı ve otomobili sürüklediği anların sebebi ortaya çıktı. Kameralara yansıyan dehşet anlarında otobüsün otomatik vitesinin takılı kalması sebebiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirlendi.

Olay, Vize ilçesindeki otogarda meydana geldi. Sürücülüğünü A.Y.’nin yaptığı yolcu otobüsü otogardan çıktıktan sonra S.E.’nin bulunduğu otomobile çarparak bir süre sürükledi. Daha sonra sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan S.B.’ye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralı S.E. ve S.N., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Vize Devlet Hastanesine götürüldü.

Otomatik vitesin takılı kaldığı ortaya çıktı

Kazanın yaşanmasından sonra yapılan ilk incelemelerde, otobüsün otomatik vitesinin takılı kaldığı, bu sebeple sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirlendi. Polis tarafından ifadesi alınan şoförün, suçsuz bulunması sebebiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaralı olan vatandaşın hayati tehlikesi olmadığı, Vize'de tam teşekküllü hastane olmadığından Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

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