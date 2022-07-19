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Dünya Yolcu otobüsü, kamyona arkadan çarptı! Feci kazada 22 ölü, onlarca yaralı var
Dünya

Yolcu otobüsü, kamyona arkadan çarptı! Feci kazada 22 ölü, onlarca yaralı var

Mısır'ın El-Minye kentinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 22 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 13:36:00 -
Yolcu otobüsü, kamyona arkadan çarptı! Feci kazada 22 ölü, onlarca yaralı var

Mısır'ın El-Minye kentinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 22 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. 

Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, bir yolcu otobüsünün park halindeki bir kamyona arkadan çarptığı belirtildi.

Açıklamada, kaza sonucu 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 109'uncu sırada yer alıyor.

 

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