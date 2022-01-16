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Yerel Yolcu otobüsü devrilen TIR'a çarptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Yerel

Yolcu otobüsü devrilen TIR'a çarptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Sivas'ta bir yolcu otobüsü, kar nedeniyle devrilen TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsteki 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 20'ye yakın kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 08:25:00 -
Yolcu otobüsü devrilen TIR'a çarptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza D-100 Karayolu Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aşağıkale mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır,kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek karşı şeride geçti. Karşıdan gelen yolcu otobüsü de tıra çarptıktan sonra devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti 20'ye yakın kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere nakledildi. Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat kara yolunun bir kısmı trafiğe kapandı.

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