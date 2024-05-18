  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vatandaşın isyanı sonunda karşılık bulundu! O marketler kapatılacak

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme

Türkiye'de 20 milyar tondan fazla rezerv var ama gidip Rusya'dan alıyorduk! Beklenmedik adım atıldı

Bakan Şimşek'ten, 'Türk Yatırım Fonu' açıklaması! 500 milyon dolarlık sermaye...

4 ülke birleşti! Türk İHA'larına rakip oluyor, yatırdıkları para ağızları açık bıraktı

Isırılmaya devam Türkiye! Türkiye’deki köpek piyasası 3,5 milyar dolar!

Fırsat bülteni yayınlandı! Tarım Kredi'den yeni indirimler

Düğün sonrası valizle taşınanlara dikkat

28 Şubat'ın 'bin yıl' planı ellerinde patladı: Generaller bin bir gün hapis yattı

Nasıl icat edildiğini açıkladı Paşinyan’dan bomba ‘sözde soykırım’ itirafı
Yaşam Yolcu komaya girdi! Halk otobüsü rotasını değiştirdi
Yaşam

Yolcu komaya girdi! Halk otobüsü rotasını değiştirdi

Yeniakit Publisher
2024-05-18 18:17:00 -

Karabük'te bir yolcu bindiği otobüste şeker komasına girdi. Yolcunun rahatsızlanmasının ardından halk otobüsü şoförü aracını hastaneye götürdü.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde halk otobüsünde şeker komasına giren yolcunun şoför tarafından hastaneye ulaştırılması araç içi güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Safranbolu ilçesinde arkadaşları ile halk otobüsüne binen Ayşegül isimli genç kız aniden rahatsızlandı. Seslerin geldiğini duyan şoför aracını yolun kenarına çekerken, şeker komasına girdiği öğrenilen genç kıza ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Daha sonra inisiyatif alan otobüsün şoförü, yolcuları indirip, güzergah dışına çıkarak genç kızı hastaneye götürdü. Sağlık görevlilerine teslim edilen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otobüste yaşananlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazetecilere konuşan otobüs şoförü Selim Şirin, yolcunun rahatsızlandığını görünce güvenli bir şekilde aracını yolun kenarına park ettiğini belirtti.

Genç kızın hava alabilmesi için otobüsteki yolcuları indirdiklerini ifade eden Şirin, “Hastayı en yakın Safranbolu Devlet Hastanesine ulaştırmaya çalıştık ve ulaştırdık. Yanındaki arkadaşları şeker komasına girdiğini söyledi. Daha önce de olmuş. Zaten hastanenin önüne geldiğimizde bilinci yerine gelmişti. Teşekkür ederek araçtan indiler” dedi.

Şirin, yaptığının insanlık görevi olduğunu söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O anlar böyle görüntülendi! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi ortalık birbirine girdi
O anlar böyle görüntülendi! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi ortalık birbirine girdi

Yaşam

O anlar böyle görüntülendi! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi ortalık birbirine girdi

Bu hat 90 sene sonra sefere başladı!
Bu hat 90 sene sonra sefere başladı!

Yaşam

Bu hat 90 sene sonra sefere başladı!

Gölet taştı, araziler sular altında kaldı
Gölet taştı, araziler sular altında kaldı

Yaşam

Gölet taştı, araziler sular altında kaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23