İstanbul’daki konserde 2 kişi ölmüştü! Vali Gül sebebini açıkladı

Şişli’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan 3 kişiden 2’si hayatını kaybetti, 1 kişinin ise hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Azağa’da incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Konu konserle ilgili değil. Konsere giden 3 hemşehrimiz maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporlarında tespit edildi. Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi meydana geldi. Konser ya da konserde yenilen içilen ürünlerle ilgili bir problem yok. Tarım müdürlüğümüz numuneleri aldı. Ayrıca ölüm ve yaralama olduğu için adli süreç sürüyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Unreal x Jeton konseri sırasında yaşandı. Konsere katılan Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve T.M. saat 03.15 sıralarında fenalaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından üç kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu yaşamını yitirirken, T.M.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.