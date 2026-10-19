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Gündem İstanbul’daki konserde 2 kişi ölmüştü! Vali Gül sebebini açıkladı
Gündem

İstanbul’daki konserde 2 kişi ölmüştü! Vali Gül sebebini açıkladı

Yeniakit Publisher
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İstanbul’daki konserde 2 kişi ölmüştü! Vali Gül sebebini açıkladı

İstanbul'da hafta sonu düzenlenen ve 5 bin kişinin katılım sağladığı konserde 2 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli’deki "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan 3 kişiden 2’sinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin, "Konsere giden 3 hemşehrimiz maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporlarında tespit edildi. Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi meydana geldi" açıklaması yaptı.

Şişli’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan 3 kişiden 2’si hayatını kaybetti, 1 kişinin ise hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Azağa’da incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Konu konserle ilgili değil. Konsere giden 3 hemşehrimiz maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporlarında tespit edildi. Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi meydana geldi. Konser ya da konserde yenilen içilen ürünlerle ilgili bir problem yok. Tarım müdürlüğümüz numuneleri aldı. Ayrıca ölüm ve yaralama olduğu için adli süreç sürüyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Unreal x Jeton konseri sırasında yaşandı. Konsere katılan Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve T.M. saat 03.15 sıralarında fenalaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından üç kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu yaşamını yitirirken, T.M.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu nasıl konser! Uyuşturucu, alkol, sapkınlık: 3 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi öldü
Bu nasıl konser! Uyuşturucu, alkol, sapkınlık: 3 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi öldü

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Bu nasıl konser! Uyuşturucu, alkol, sapkınlık: 3 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi öldü

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