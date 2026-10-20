Türk vişne mermerine dev talep: İhracat yüzde 30 arttı

"Çin, vişne mermerimiz için en önemli pazarlardan biri" Bu yıl Çin'e vişne mermeri ihracatında artış yaşandığına işaret eden Tufan, "Çin, vişne mermerimiz için en önemli pazarlardan biri. Bu ülkeye ağırlıklı olarak blok ve moloz mermer ihracatı gerçekleştiriyoruz. 2026 yılının ocak-haziran döneminde Çin'e ihracatımızı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 30 artırdık. Vişne mermerimiz, kendine özgü rengi, lüks görünümü ve doğal yapısıyla bu yılın en çok ilgi gören taşımız. Bu ilgi, vişne mermerinin uluslararası pazardaki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor." şeklinde konuştu. Tufan, Çin'e yapılan ihracata ilişkin, şunları söyledi: "Çin'den gelen talebin artmasının en önemli nedeni vişne mermerimizin eşsiz rengi, çarpıcı damar yapısı ve lüks projelere kattığı ayrıcalıklı görünüm. Vişne mermeri, doğanın adeta bir sanat eseri gibi işlediği, karakteriyle diğer doğal taşlardan ayrılan çok özel bir ürün. Kullanıldığı mekana güçlü bir kimlik ve prestij kazandırıyor. Özellikle üst segment mimari projelerde ve lüks tasarımlarda bu özgünlük büyük önem taşıyor. Biz vişne mermerinde dünyanın en büyük üreticisi olarak bu özel doğal taşı uluslararası pazarlara sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu taş yalnızca bir yapı malzemesi değil, Türkiye'nin doğal zenginliğini, üretim gücünü ve mermer sektöründeki uzmanlığını dünyaya taşıyan bir değer. Çin pazarındaki artan ilgi de vişne mermerinin uluslararası ölçekte ne kadar güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor."