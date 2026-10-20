Macar astronot Tibor Kapu: Dünyayı uzaydan izlemenin keyfi başka

"UZAYDAN GEZEGENİMİZİ, EVİMİZİ İZLEMEK BÜYÜK KEYİF": Kimsenin kendini bu görüntüye hazırlayamayacağını anlatan Kapu, bir astronot olarak daha önce Dünya ile ilgili çok sayıda video ve fotoğraf gördüğünü ancak kendi gözleriyle görmenin tamamen farklı bir şey olduğunu dile getirdi. Kapu, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken boş zamanı olduğunda Dünya'nın fotoğraflarını çekmenin keyifli, düşünülenden çok daha heyecan verici olduğunu söyledi. Her 90 dakikada bir Dünya çevresindeki turun tamamlandığını ve gezegenin tamamen farklı bir tarafında olduğunu söyleyen Kapu, "Heyecan verici, bulutları, adaları ve daha pek çok şeyi görüyorsunuz. Bu yüzden uzaydan gezegenimizi, evimizi izlemek benim için her zaman büyük keyifti." diye konuştu.