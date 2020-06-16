  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Yolcu Bilgilendirme Sistemi ile yolcuların içi rahat

Kocaeli’de 52 durakta bulunan yolcu bilgilendirme sistemi, otobüs bekleyen vatandaşlara paylaştığı bilgilerle rehberlik sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:50:17 -
Yolcu Bilgilendirme Sistemi ile yolcuların içi rahat

Kocaeli’de 52 durakta bulunan yolcu bilgilendirme sistemi, otobüs bekleyen vatandaşlara paylaştığı bilgilerle rehberlik sağlıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolcu yoğunluğunu azaltacak önlemlerin yanı sıra yoğunluğun fazla olduğu duraklarda vatandaşları yolcu bilgilendirme sistemleri ile rahatlatıyor. Kocaeli’nin 52 toplu taşıma durağında bulunan sistem ile vatandaşlar durağa uğrayan hatların bilgisini, gelecek olan toplu taşıma aracının süresini ve diğer pek çok bilgiyi öğrenebiliyor. Bu sistemlerin bakım ve onarımı da Toplu Taşıma Daire Başkanlığı tarafından yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştiriliyor.


Genellikle şehrin yoğun yerlerindeki duraklara konulan bu sistemler, durakta bulunan vatandaşlara bekleme yapılan durağı, bekleme yapılan durağa yaklaşan hatları, beklenilen hatların durağa gelme süresini ve Kocaelikart’ta bulunan bakiyeyi gösteriyor. Kocaeli genelindeki tüm Yolcu Bilgilendirme Sistemleri’nin kontrolü yıl boyunca düzenli olarak yapılıyor. Arızalı sistemlerin bakım ve onarımları oluşturulan ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Vatandaşlardan gelen talep üzerine bakımları yapılan İzmit ilçesi Cumhuriyet Parkı, Çınarlı, Leyla Atakan, Salim Dervişoğlu ve Yahya Kaptan Köprüsü duraklarındaki yolcu bilgilendirme sistemleri hizmet vermeye devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı