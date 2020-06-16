Yolcu Bilgilendirme Sistemi ile yolcuların içi rahat

Kocaeli’de 52 durakta bulunan yolcu bilgilendirme sistemi, otobüs bekleyen vatandaşlara paylaştığı bilgilerle rehberlik sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolcu yoğunluğunu azaltacak önlemlerin yanı sıra yoğunluğun fazla olduğu duraklarda vatandaşları yolcu bilgilendirme sistemleri ile rahatlatıyor. Kocaeli’nin 52 toplu taşıma durağında bulunan sistem ile vatandaşlar durağa uğrayan hatların bilgisini, gelecek olan toplu taşıma aracının süresini ve diğer pek çok bilgiyi öğrenebiliyor. Bu sistemlerin bakım ve onarımı da Toplu Taşıma Daire Başkanlığı tarafından yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Genellikle şehrin yoğun yerlerindeki duraklara konulan bu sistemler, durakta bulunan vatandaşlara bekleme yapılan durağı, bekleme yapılan durağa yaklaşan hatları, beklenilen hatların durağa gelme süresini ve Kocaelikart’ta bulunan bakiyeyi gösteriyor. Kocaeli genelindeki tüm Yolcu Bilgilendirme Sistemleri’nin kontrolü yıl boyunca düzenli olarak yapılıyor. Arızalı sistemlerin bakım ve onarımları oluşturulan ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Vatandaşlardan gelen talep üzerine bakımları yapılan İzmit ilçesi Cumhuriyet Parkı, Çınarlı, Leyla Atakan, Salim Dervişoğlu ve Yahya Kaptan Köprüsü duraklarındaki yolcu bilgilendirme sistemleri hizmet vermeye devam ediyor.