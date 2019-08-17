Yola inen ayıya araç çarptı Malatya’nın Hekimhan ilçesinde şehirlerarası yola çıkan bir ayı, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde şehirlerarası yola çıkan bir ayı, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Malatya-Sivas karayolunun Hekimhan ilçesi Hasançelebi Mahallesi mevkiinde dağlık alandan şehirlerarası yola çıktığı belirlenen ayı, hızla ilerleyen bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Ayıya çarpan araç olay yerinden uzaklaşırken, yoldan geçen başka bir sürücü durumu fark etti.

Yaban ayısının hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu Malatya Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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