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Yerel Yola düşen hurda demir yığınına cip çarptı: 3 yaralı
Yerel

Yola düşen hurda demir yığınına cip çarptı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-06-25 07:50:00 -
Yola düşen hurda demir yığınına cip çarptı: 3 yaralı

Hatay’ın Payas ilçesinde hurda yüklü kamyondan düştüğü düşünülen demir yığınına çarpan cipteki 3 kişi yaralandı.

 Hatay’ın Payas ilçesinde hurda yüklü kamyondan düştüğü düşünülen demir yığınına çarpan cipteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İskenderun-Payas TEM otoyolu Karayılan mevkiinde meydana geldi. 34 LU 5991 plakalı cip hurda yüklü kamyondan düştüğü düşünülen demir yığınına çarptı. Kazanın ardından araç yan yatarak durabildi. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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