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Dünya Yola dolar yağdı! Paraları toplayanlar yandı
Dünya

Yola dolar yağdı! Paraları toplayanlar yandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde hareket halindeki zırhlı araçtan dolar yağdı. Yoldan geçenler paraları toplama yarışına girdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 17:03:00 -
Yola dolar yağdı! Paraları toplayanlar yandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki otoyolda, zırhlı bir araçtan saçılan paralar çılgın bir kargaşaya ve iki kişinin tutuklanmasına yol açtı.

Olay ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Interstate 5 otoyolunda gerçekleşti. Yerel saatle 09:15'te otobanda giden zırhlı aracın kapılarından biri açıldı ve içerisindeki paralar yola saçıldı.

İnsanlar para toplamak için yarışa girdi

Trafikte yaşanan kısa bir şaşkınlık anından sonra insanlar araçlarından inerek yola saçılan paraları toplamaya başladı.

Paranın heyecanına kapılan kişilerin telaşı trafiğin felç hale gelmesine neden olurken polis kısa sürede olaya el koydu. 2 kişi tutuklanırken ve polis insanları topladıkları paraları geri vermeye çağırdı.

Paraları toplayanlar yandı

California Otoyol Devriyesi Görevlisi Jim Bettencourt, "Paralar ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu’na ait. İade edilmelidir" dedi. Memur Bettencourt ayrıca parayı almak için duran herkesin muhtemel suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Çılgınca bir olay

Olay yerindeki görüntüleri paylaşan internet fenomeni Demi Bagby ise "Bu şimdiye kadar gördüğüm en çılgınca şey" dedi. Söz konusu videolarda insanların yola saçılan dolarları toplamaya çalıştığı görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları topladıkları paraları Instagram hesaplarında paylaşırken, ne kadar paranın kaybolduğu henüz açıklanmadı.

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