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Yerel Yola dökülen mazot kazaya neden oldu
Yerel

Yola dökülen mazot kazaya neden oldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yola dökülen mazot kazaları beraberinde getirdi. 4 ayrı kazanın yaşandığı olayda 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 05:37:00 -
Yola dökülen mazot kazaya neden oldu

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakoca Alaplı D010 Karayolu plajlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre karayoluna dökülen mazot sebebiyle yolcu otobüsü, kamyon ve 2 otomobil. kayganlaşan yolda peş peşe kaza yaptı. Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine doğru seyir halinde bulunan 46 NP 082 plakalı F.Ö idaresindeki otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak sol taraftaki refüje çarptı. Arkadan gelen 67 TY 910 plakalı Ö.Ö idaresindeki Fort marka otomobil önündeki kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyet kaybedince refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar oluştu.

Yaşanan kaza sonrası yolun güvenliği sağlamak için görevlilerin dubaları yerleştirdiği esnada yine aynı istikametten gelen F.Ç idaresindeki 67 LV 574 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sağ tarafta bulunan korkuluklara çarparken, arkasından gelen yolcu otobüsü kaygan zeminde duramayarak Tır’a arkadan çarptı.

Peş peşe yaşanan kaza sonrası yaralanan Tır sürücü F.Ç (60) olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Meydana gelen kazalar sonrası karayolu 2 saat trafiğe kapanırken jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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