0553 313 94 23

Yola çıktı! Oruç Reis de Akdeniz'e iniyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis, İstanbul Haydarpaşa Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıktı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:46
Yola çıktı! Oruç Reis de Akdeniz'e iniyor

Türkiye; Yavuz ile Karpaz-1 kuyusunda, Fatih ile Finike-1 kuyusunda, sondajlarına devam ederken, Barbaros Hayreddin Paşa gemisiyle de sismik çalışmalarını Doğu Akdeniz'de sürdürüyor. Türkiye, bu 3 geminin ardından, MTA Oruç Reis'i de bölgeye göndereceğinin mesajını geçtiğimiz ay verdi.

Haydarpaşa'dan hareket etti

Marmara Denizi’nin tabanını karış karış inceleyen, açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilecek kapasitede sevk ve manevra sistemlerine sahip olan MTA Oruç Reis gemisi, bugün İstanbul Haydarpaşa Limanı’ndan hareket etti.

Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi’ni geçen Oruç Reis, TCG Yıldırım fırkateyni eşliğinde saat 20.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’na girdi. 36 millik Çanakkale Boğazı’nı geçişinden sonra Ege Denizi’ne açılacak olan Oruç Reis, ardından da varış limanı olan Mersin’in Taşucu Limanı’na doğru yol alacak.

Bakan söylemişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 16 Temmuz'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017’den bu yana Karadeniz ve Marmara’da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara Denizi'ndeki çalışmalarının hemen ardından, Akdeniz’deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek” ifadelerini kullanmıştı.

MTA Oruç Reis

Oruç Reis Gemisi’nde 55 mürettebat yer alıyor. Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi modern sevk ve manevra sistemleriyle birlikte, jeofizik, 2 ve 3 boyutlu haritalama, derin sismik, gravite (petrol yoğunluğu), manyetik sistemler ve deniz tabanı ayrıntılı görüntüleme ile haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı sualtı aracının (ROV) yanı sıra, su kolonu ve deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipman ile donatılmış durumda.

Gemide alınan verilerin işlenmesi, analizi ve değerlendirmesine yönelik jeoloji, jeofizik, hidrografi, oşinografi (anadeniz bilimi) ve biyoloji araştırma laboratuarları yer alıyor.

Gemide ayrıca uluslararası standartlarda bir helikopter pisti bulunuyor. Oruç Reis, petrol ve doğal gaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarımızın deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi bağlamında kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmalar da etkin şekilde görev yapabiliyor.

Ayrıca, gemi ile deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor, modern uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile bin 500 metre su derinliğindeki deniz tabanı ayrıntılı olarak izlenebiliyor. Ayrıca ROV ile deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçüm ve analizler anında yapılabiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:46
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Çanakkale
  4. MTS oruç reis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buldanlı genç, aradığı aşkı Cezayir’de buldu
    1. Buldanlı genç, aradığı aşkı Cezayir’de..
    2. Büyükşehir’den Didim’de yaz konseri
    3. İran'da din adamını öldüren kişi halka..
    4. Başkan Kılıç’tan yanan ev için talimat
    5. Muratpaşa’da Teknoloji ve Drone..
    6. Akıllı telefon beklerken, paketten su..
    7. Kaymakam Coşkun’dan çiftçilere ziyaret
    8. İnternet kullanımı 100 bine yakın..
    9. Dumlupınar Şehitliği’nde 1922 fotoğraf..
    10. Türkiye’de şirketler çalışanların..
    11. Şifa kaynağı kızılcık pazar tezgahında
    12. Kırkpınar Sanat Akşamları başladı
    13. Milli bisikletçiler Kazakistan'da..
    14. Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
    15. Ağaçköy Şehitlikleri düzenlenen..
    16. Jandarma’dan 37 gün sonra ‘pardon’
    17. Kaymakam Öztürk görevine başladı.
    18. Bayraklı’da coşkulu sünnet şöleni
    19. İsrail güçleri Batı Şeria'da 14..
    20. Ortaöğretim öğrencilerine ekolojik..
    21. Tavşanlı’da spor güvenlik toplantısı
    22. Hasar geçmişi olan sürücülere 7 kat..
    23. "Rekor" etkinliğinde 1 milyon kişiyle..
    24. Yola çıktı! Oruç Reis de Akdeniz'e..
    25. Balıkçılar "Vira Bismillah" diyecek
    26. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    27. İdare Mahkemesi Başkanı Turan’dan..
    28. Market raflarını düzenlerken düşüp..
    29. 100 yıllık kilimler bu müzede
    30. Bütün köy toplanıp imece usülü salça..
    Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden...
    Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden...
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog