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Yerel Yola çıkan köpek kazaya neden oldu
Yerel

Yola çıkan köpek kazaya neden oldu

Adıyaman’da, yola çıkan bir sokak köpeğine çarpmamak için ani manevra yapan sürücü, otomobili ile refüje çarptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 02:32:00 -
Yola çıkan köpek kazaya neden oldu

Bülent Dağdevren idaresindeki 44 LT 092 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu Türkiye Petrolleri yakınlarında seyir halinde olduğu esnada yola aniden bir sokak köpeği çıktı.

Manevra yapınca refüje çarptı

Sürücü Dağdevren, sokak köpeğine çarpmamak için ani manevra yaparak otomobilin ön kısmı ile refüje çarptı.

Yaralanan olmadı

Kontrolden çıkan otomobil adeta hurda yığınına dönerken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan araç, olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yoldan kaldırıldı.

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