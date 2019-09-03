Yola çıkan inek faciaya neden oluyordu Samsun'da bir sürücü, yola çıkan ineğe çarpmamak manevra yapınca otomobil devrildi. Meydana gelen kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün yoldaki ineğe çarpmamak için manevra yapması sonucu devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Sezen Temizsoy idaresindeki 34 GB 2304 plakalı hafif ticari aracın önüne, Ordu-Samsun kara yolu Ambarköprü mevkisinde aniden bir inek çıktı. Sürücü ve araçta bulunanlar yaralandı Sürücünün ineğe çarpmamak için manevra yapması sonucu araç devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Hasan Ali Temizsoy ile Gülay Özgül yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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