SON DAKİKA
Devlet hibe verecek! Başvuru için vakit daralıyor
Ekonomi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak için hazırlanan dev destek paketine ilişkin genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Milyonluk hibe ve kredi imkânı sunulan düzenlemede, hak kaybı yaşanmaması için süre sınırı esnetildi.

Beklenen İstanbul depremine karşı şehirdeki riskli yapı stokunu yenilemek amacıyla hayata geçirilen büyük kentsel dönüşüm hamlesinde önemli bir revizyona gidildi. Bürokratik işlemlerin uzaması sebebiyle vatandaşların mağduriyet yaşamasını engellemek isteyen hükümet, destek paketinin kapsamını genişletti. Evini ve iş yerini güvenli hale getirmek isteyen mülk sahiplerine sağlanan yaklaşık 2 milyon liralık finansman desteğinde zaman engeli büyük ölçüde ortadan kalktı.

 

SÜRE UZATILDI, MAĞDURİYETİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe giren yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşti. Yapılan değişiklikle birlikte, riskli yapı tespitinden ruhsatlandırma ve kat irtikafına kadar uzanan zaman alıcı işlemler nedeniyle oluşabilecek hak kayıpları engelleniyor. İlgili maddede yapılan güncellemeyle, 31 Aralık 2026 tarihine kadar ev veya iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm hak sahipleri bu dev destek paketinden yararlanabilecek.

 

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Kurum, alınan kararın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdik. Hazırladığımız genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 31 Aralık'a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek. 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamı kampanya kapsamına alınacak.'

 

KONUT VE İŞ YERLERİ İÇİN MİLYONLUK DESTEK

Kampanya çerçevesinde hak sahiplerine sunulan finansman rakamları büyük önem taşıyor. Bina bazlı dönüşüm projelerinde her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira tahliye desteği sağlanarak toplamda 1 milyon 875 bin liralık bir kaynak oluşturuluyor. Aynı kapsamda iş yerlerini yenilemek isteyen mülk sahiplerine ise 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma bedeli olmak üzere toplam 1 milyon lira finansman sunuluyor.

 

SİTE DÖNÜŞÜMLERİNDE TOKİ DEVREDE

Alan bazlı yürütülen, site benzeri büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerinde ise inşaat sürecini doğrudan TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor. Bu modelde anlaşma sağlayan her bir hak sahibine 875 bin lira hibe ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Sağlanan hibe tutarı toplam bina maliyetinden düşülüyor, geriye kalan borç miktarı ise uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilerek vatandaşın ödeme kolaylığına kavuşması sağlanıyor.

Muhabir: Haber Merkezi

1
