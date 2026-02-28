  • İSTANBUL
Türkiye’de en çok hangi ülkelerden yabancı damat var? Birinci ve üçüncü sıra herkesi ters köşe yaptı
Giriş Tarihi:

Türkiye’de en çok hangi ülkelerden yabancı damat var? Birinci ve üçüncü sıra herkesi ters köşe yaptı

TÜİK’in 2025 yılı verilerine göre Türkiye’de evlenen yabancı damat ve gelin oranları, demografik yapıda dikkat çeken değişimleri ortaya koydu. Toplam damatların yüzde 1'ini oluşturan yabancı damatlar arasında Suriyeliler yüzde 20,9 ile zirveye otururken, onları Alman ve Afgan damatlar takip etti. Yabancı gelin sayısının damat sayısını beşe katlaması ise istatistiklerin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri'ni yayımladı.

Toplam evlilikler içinde yabancılarla yapılan evlilikler de dikkat çekti. 2025 yılında yabancı damat sayısı 5 bin 347 olurken, bu rakam toplam damatların yüzde 1'ini oluşturdu. Yabancı gelin sayısı ise 28 bin 646'ya ulaştı ve toplam gelinlerin yüzde 5,2'si yabancı uyruklu oldu.

Uyruklara göre dağılım incelendiğinde, yabancı damatlar arasında yüzde 20,9 ile Suriyeliler ilk sırada yer aldı. Suriyelileri yüzde 18,8 ile Alman ve yüzde 5 ile Afgan damatlar takip etti. Yabancı gelinler arasında da yüzde 13,8 ile Suriyeliler ilk sırada yer aldı. Özbek gelinler yüzde 13,7 ile ikinci, Faslı gelinler ise yüzde 9,6 ile üçüncü sırada bulundu.

Veriler, 2025 yılında evlilik sayısında düşüş yaşanırken yabancı gelin oranının yabancı damat oranına göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

