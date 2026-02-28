Türkiye’de en çok hangi ülkelerden yabancı damat var? Birinci ve üçüncü sıra herkesi ters köşe yaptı

TÜİK’in 2025 yılı verilerine göre Türkiye’de evlenen yabancı damat ve gelin oranları, demografik yapıda dikkat çeken değişimleri ortaya koydu. Toplam damatların yüzde 1'ini oluşturan yabancı damatlar arasında Suriyeliler yüzde 20,9 ile zirveye otururken, onları Alman ve Afgan damatlar takip etti. Yabancı gelin sayısının damat sayısını beşe katlaması ise istatistiklerin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.