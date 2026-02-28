Tüm dengeleri değiştirecek süpersonik imza! “Görünmez” füze pazarlığı ifşa oldu: Mach 2 hızındaki canavar koptu geliyor

İran ve Çin, bölgedeki deniz hakimiyetini kökten değiştirecek stratejik bir süpersonik füze anlaşmasının eşiğine geldi. Tahran yönetiminin, ABD uçak gemileri için büyük tehdit oluşturan ve radar tarafından fark edilmesi neredeyse imkansız olan Çin yapımı gelişmiş sistemleri satın almak üzere olduğu bildirildi. Uzmanlar, bu gelişmenin Basra Körfezi ve Umman Denizi gibi kritik geçiş noktalarında askeri dengeleri İran lehine çevirebileceğini vurguluyor.