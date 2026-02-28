  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Tüm dengeleri değiştirecek süpersonik imza! "Görünmez" füze pazarlığı ifşa oldu: Mach 2 hızındaki canavar koptu geliyor
Tüm dengeleri değiştirecek süpersonik imza! "Görünmez" füze pazarlığı ifşa oldu: Mach 2 hızındaki canavar koptu geliyor

İran ve Çin, bölgedeki deniz hakimiyetini kökten değiştirecek stratejik bir süpersonik füze anlaşmasının eşiğine geldi. Tahran yönetiminin, ABD uçak gemileri için büyük tehdit oluşturan ve radar tarafından fark edilmesi neredeyse imkansız olan Çin yapımı gelişmiş sistemleri satın almak üzere olduğu bildirildi. Uzmanlar, bu gelişmenin Basra Körfezi ve Umman Denizi gibi kritik geçiş noktalarında askeri dengeleri İran lehine çevirebileceğini vurguluyor.

İran'ın, deniz caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Çin'den süpersonik gemi savar füzeler satın almak üzere bir anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Bu adım, Tahran'ın deniz yeteneklerini genişletme çabalarının bir parçası olarak görülüyor ve bölgede özellikle ABD ile artan gerilimler bağlamında dikkat çekiyor.

Süpersonik gemi savar füzeler, yüksek hızları ve radar karşıtı özellikleri sayesinde deniz savaş gemileri ve uçak gemileri gibi büyük hedeflere karşı caydırıcı bir tehdidi beraberinde getirir; bu tür sistemler Çin'de de geliştirilen YJ-12 gibi ramjet destekli süpersonik füzeler temelinde çalışıyor.

Bu füzeler, Mach 2 ve üzeri hızlarda seyir edebiliyor ve düşük irtifada radar algılamasını zorlaştırıyorlar. İran'ın bu tür ileri teknoloji sistemleri edinme çabası, ülkenin donanma caydırıcılık stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu potansiyel satın alma, aynı zamanda İran'ın bölgede deniz güvenliği ve askeri denge stratejisini güçlendirme niyetini gösteriyor. Uzmanlara göre, Tahran'ın daha ileri menzilli ve hızlı gemi savar kabiliyetleri edinmesi, özellikle Basra Körfezi ve Umman Denizi gibi stratejik deniz yollarında lojistik ve askeri hareketliliği etkileyebilir.

Henüz resmî bir anlaşma metni yayımlanmadığı ve taraflardan resmi açıklama gelmediği için sürecin ayrıntıları net değil; ancak dış kaynaklar, müzakerelerin sürdüğünü ve İran'ın Çin ile askeri teknoloji alanında daha yakın bir ilişki geliştirmeyi hedeflediğini aktarıyor. Böyle bir adım, bölgesel deniz güvenliği dengeleri üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

