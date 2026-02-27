  • İSTANBUL
Seçim öncesi Trump'tan olay mektup: Adaylıktan çekil

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, Irak’ta Şiilerin Başbakan adayı Nuri el-Maliki’ye “adaylıktan çekilmesi” gerektiğini söylediği mektubu teslim edildi.

Irak’ta yayın yapan Sharqiya TV’nin muhabiri, Barrack’ın Trump’ın Maliki’ye iki ayrı mektup ilettiğini söyledi.

Söz konusu TV muhabiri, Trump’ın yazılı mektubunu yayında okudu.

Mektupta Trump’ın Maliki’ye “adaylıktan aleni şekilde çekilmesi gerektiğini” söylediği ifade edildi.

Maliki’ye ayrıca yeni Başbakan'ın kendisi ve ekibince seçilmesi şansının da verildiği ifade edildi.

Trump’ın mektubunda Maliki’nin başbakanlık adaylığından çekilmesi halinde önümüzdeki dönemde Whashington’da yeni hükümetin üyesi olarak ağırlanacağı ve bölgedeki ABD müttefiki ülkelere de aynı şeyi yapmaya çağırılacağı sözü verdiği kaydedildi.

 

Maliki’nin adaylıktan çekilmeyip yeni hükümetin kurulmasına yardımcı olmaması halinde ise, ABD’nin bazı Iraklı siyasi şahsiyet ve kurumlara yaptırım uygulayacağının da Maliki’ye iletildiği aktarıldı.

Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından Koordinasyon Çerçevesi, Meclis'te en büyük grup olarak Maliki'yi başbakan adayı göstermişti.

Ancak ABD Başkanı Trump, bu adaylığa tepki göstererek Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini belirtmişti.

ABD'nin tepkisinin ardından Şii siyasi partiler arasında yeni isim arayışlarının başladığı öne sürülse de Maliki adaylıkta ısrarcı olduğunu belirten açıklamalarda bulunmuştu.

