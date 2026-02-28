Trump'ın hamburgerci ziyareti olay oldu

Ziyaret sırasında restorandaki çalışanlar ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Trump, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Sadece kendisi için sipariş vermekle kalmayan ABD Başkanı, o sırada restoranda bulunan tüm destekçilerine de hamburger ısmarladı.

Teksas halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Trump, alkışlar ve sloganlar eşliğinde mekandan ayrıldı. Ziyaretin ardından Beyaz Saray tarafından paylaşılan ve başkanlık uçağına taşınan onlarca hamburger paketinin fotoğrafı, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.