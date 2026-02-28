  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD-İran gerilimi yükseldi: İsrail’in o kentinde tüm sığınaklar halka açıldı "Futbolda bahis" soruşturması! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında iddianame Kıyafete hakarette flaş gelişme! 28 Şubat’ın yıl dönümünde kamu davası açıldı Rusya, Fransa'nın gemisini havaya uçuracaktı! İsveç ordusu devreye girdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işsizlik rakamlarını değerlendirdi: İşsizlik oranı tek haneli rakamlardaki seyrini 33’ncü aya taşımıştır Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlerin yalan balonu patladı! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tartışmalara noktayı koydu Yıl 1994, yer İstanbul! ‘Erdoğan’ın hayatıma dokunan ilk olayı’ TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit: Sırada savaş uçağı motoru var Tosyalı’dan BMC alımında kullanılan kredinin geri ödenmediği iddiasına yalanlama
Dünya Trump'ın hamburgerci ziyareti olay oldu
Dünya

Trump'ın hamburgerci ziyareti olay oldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Teksas eyaletindeki yerel bir restoranı ziyaret ederek hem destekçileriyle buluştu hem de Air Force One uçağına dev bir sipariş verdi.

Ziyaret sırasında restorandaki çalışanlar ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Trump, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Sadece kendisi için sipariş vermekle kalmayan ABD Başkanı, o sırada restoranda bulunan tüm destekçilerine de hamburger ısmarladı.

Teksas halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Trump, alkışlar ve sloganlar eşliğinde mekandan ayrıldı. Ziyaretin ardından Beyaz Saray tarafından paylaşılan ve başkanlık uçağına taşınan onlarca hamburger paketinin fotoğrafı, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Seçim öncesi Trump'tan olay mektup: Adaylıktan çekil
Seçim öncesi Trump'tan olay mektup: Adaylıktan çekil

Dünya

Seçim öncesi Trump'tan olay mektup: Adaylıktan çekil

Trump'tan İran'a operasyon sinyali, ABD'den "terk edin" çağrısı!
Trump'tan İran'a operasyon sinyali, ABD'den "terk edin" çağrısı!

Dünya

Trump'tan İran'a operasyon sinyali, ABD'den "terk edin" çağrısı!

Trump'ın hayali yalan oldu! Yüz milyarlarca doları iade edebilir
Trump'ın hayali yalan oldu! Yüz milyarlarca doları iade edebilir

Dünya

Trump'ın hayali yalan oldu! Yüz milyarlarca doları iade edebilir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23