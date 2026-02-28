MAZLUMDER'den darbe mağdurları için çağrı!

28 Şubat Darbesi’nin yıldönümünde açıklamalarda bulunan MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, darbe mağdurlarının haklarının iadesi için somut adım çağrısı yaptı. Kartal, “Gerçekten bir irade varsa özel bir komisyon kurulmalı. Kendini mağdur hisseden herkes bu komisyona başvurabilmeli. İnsanlar artık yargı ve yasal süreçleri beklemeden doğrudan bu yapı üzerinden çözüm bulabilmeli” ifadelerini kullandı.

Askeriye başta olmak üzere, iş dünyası, medya ve eğitim camiası gibi birçok bileşenle gerçekleştirilen ve özellikle Müslümanların ciddi anlamda mağduriyet yaşadığı 28 Şubat Darbesi'nin üzerinden 29 yıl geçti.

Kimi alanlarda birçok mağduriyet giderilse de darbeden kaynaklı hala bir kısım insanlar cezaevlerinde ömür çürütmeye devam ederken çok sayıda insan ise maddi ve manevi anlamda yaşadığı mağduriyetin ardından aradan geçen onca zamana rağmen kalıcı çözüm bulamadı.

"28 Şubat'ta oluşturulan ve hala devam eden kirli hafıza ile hesaplaşılmalı"

Kartal, "28 Şubat Darbesi'nin üzerinden 29 yıl geçti. Gerçekleşmiş bir darbe olarak 28 Şubat ile ilgili öncelikle söylenmesi gereken şey, bu darbeden hakkıyla hesap sorulmasıdır. Bilinenin aksine bu darbe ile maalesef tam manada hesaplaşılmış değildir. Evet, darbenin müsebbibi olan bazı askeri personel yargılanıp cezalar aldı. Darbe ile ortaya çıkan başörtüsü mağduriyeti, dindarların kamuda yaşadığı sıkıntılar gibi bir takım hak ihlalleri giderildi ama bu darbe sadece bunlardan ibaret değildi. Öncelikle bu darbenin mağduriyetlerinden biri 28 Şubat mahpusları meselesidir. Bununla ilgili de bir takım adımlar atıldı, yeniden yargılama süreçleri işletildi ve çok sayıda tahliye gerçekleşti ama tüm 28 Şubat mahpusları tahliye edilmiş değil. Hala cezaevlerinde olan insanlar var. Tahminen 30-40 kişiye tekabül eden bir sayı bu. Yine 28 Şubat sürecinde işletilen hafızayı devlet hala diri tutuyor. O dönemde istihbarat kayıtlarına giren veriler. Bu zemin, çeşitli Müslüman camiaların bir anlamda terörist, tehlikeli, riskli gösterildiği bir zemindir. Bu kirli hafıza maalesef hala işliyor. Bu hafızayla hesaplaşılmadı. Bu, dönem dönem çeşitli Müslümanların karşısına çıkıyor." diye konuştu.

"Mağduriyetler kurulacak komisyon ile giderilmeli"

28 Şubat sürecinin bir diğer mağduriyet alanının eğitim olduğunu, bazı hak iadeleri yapılsa da yaşanan 10-15 yıllık boşluğun yok sayıldığını belirten Kartal, "Hâlbuki aradan geçen bu sürede çok ciddi maddi ve manevi kayıplar da yaşandı. Bununla ilgili ciddi bir tazmin oluşmadı. Sadece eğitim hakları iade edilmiş oldu, kamuda görevi olanların görev iadesi gerçekleşti ama üniversitenin son sınıfındayken okuldan atılanlar 10-15 yıl sonra yeniden sınava girmek durumunda kaldı. Gerçek bir tazminden bahsediliyorsa tüm bu hususların değerlendirilmesi gerekir. İşin derinine indiğimizde çok fazla alt başlık var. Bu yüzden her seferinde şunu ifade ettik. Eğer gerçekten bu darbe mağdurlarının haklarının iade edilmesiyle ilgili bir niyet varsa bir komisyon kurulmalı ve bu komisyona kendisini mağdur hisseden herkes başvurabilmelidir. Eğer gerçekten bir mağduriyet varsa, bu komisyon eliyle mağduriyetler giderilmelidir. Artık insanlar yargı, yasa gibi düzenlemeler beklemeden direk bu komisyon üzerinden sorunlarına çözüm bulabilmelidir. Aslından bunun örnekleri var. Geçmişte 1960 darbesi ile ilgili böyle bir komisyon kuruldu ve çeşitli hak iadeleri gerçekleşti. Gelinen aşamada 28 Şubat ile ilgili atılması gereken en önemli adımlardan birisi budur.

"Darbenin tüm unsurlarıyla hesaplaşılmalı"

28 Şubat'ın hep askeriye üzerinden okunduğunu ancak yalnızca askerin yaptığı bir darbe olmadığını hatırlatan Kartal, son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Belli bir ideolojik saplantı içerisinde olan asker, medya, işadamları, YÖK, akademisyenler bu darbenin içerisinde bilfiil yer aldılar. Veya bunun destekçisi, yaygınlaştırıcısı oldular. Bunlarla ilgili de bir hesaplaşma süreci işletilmelidir. Bu hesaplaşma illa ceza mahkemeleriyle yargılama şeklinde olsun demiyoruz ama neticede bir pişmanlık gösterisi, bir özür beklentisi de bu toplumun hakkıdır. Çünkü bu süreçlerde tüm bu bahsettiğimiz başlıklarda topluma, insanlara kan kusturuldu. İnsanların özgürlükleri ellerinden alındı, inançlarına dair ciddi müdahaleler gerçekleştirildi ve inanç hürriyetlerinden mahrum bırakıldılar. Temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakıldılar. Kahrından ölen insanlar oldu. İnsanlar işkence ve kötü muamele ile yargılandı ve haksız cezalara muhatap bırakıldı. Hala bu alanda devam eden mağduriyetler var. Tüm bunları ortaya koyduğumuzda, böyle bir darbenin tüm unsurlarıyla gerçek bir hesaplaşma gerekir. Böyle bir darbenin tüm mağdurlarının haklarının iade edilmesi gerekir."

