28 Şubat 2022: Sadi Somuncuoğlu'nun vefatı (Eski Devlet Bakanı)

Sadi Somuncuoğlu, 1940 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Aksaray’da, lise ve yükseköğrenimini Ankara’da tamamladı. 1965 yılında “Bab-ı Ali’de Sabah” gazetesini çıkardı. Gençliğinde Türk Ocağı bünyesindeki faaliyetlere katıldı. Buradaki devrin ileri gelen Türkçülerin sohbetlerinde bulundu. Daha sonra gençlik döneminde feyzaldığı 1994-1995 Türk Ocaklarının başkanlığını yaptı.







1967’de aktif siyasete atıldı. 1969 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Adana Kongresi’nde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildikten sonra, 12 Mart 1971 tarihine kadar kısa bir dönem dışında, MHP’li gençlerin eğitimi ve teşkilatlanması işlerini yürüttü.







1967-1969 döneminde Türkiye’deki bütün fakülte ve yüksekokullarda Alparslan Türkeş’in talimatı ile Ülkü Ocakları’nı kurdu. 1969 tarihinde, İbrahim Metin, Halil Özyıldız ile birlikte Devlet Dergi’sini çıkardı ve bu dergide birçok yazıları yayınlandı. 1970’te Ülkü Ocakları Birliğinin kuruluşunda görev aldı.







1977 yılında Niğde milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. 1995 Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi listesinden Aksaray milletvekili seçildi. Daha sonra bu partiden ayrılarak MHP’ye girdi ve 1999 seçimlerinde de MHP milletvekili oldu. 57. Koalisyon Hükûmeti döneminde Milliyetçi Hareket Partisinden Devlet Bakanı olan Sadi Somuncuoğlu, genel başkanın aksi yöndeki kararına rağmen Cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu ve bu hareketi partide büyük tepki gördü.







Bundan dolayı parti içinde saldırıya uğrayan Somuncuoğlu 8 Mayıs 2000 tarihinde bakanlıktan azledildi. Aktif siyasetten çekildikten sonra kitap ve köşe yazılarına ağırlık veren Somuncuoğlu’nun halihazırda yayınlanmış 7 kitabı vardır.







Yeniçağ Gazetesinde köşe yazarlığı yapan Somuncuoğlu Milli Düşünce Merkezinin genel başkanlığını yapmaktaydı. Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde 28 Şubat 2022’de vefat etti.