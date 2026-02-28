  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işsizlik rakamlarını değerlendirdi: İşsizlik oranı tek haneli rakamlardaki seyrini 33’ncü aya taşımıştır Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlerin yalan balonu patladı! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tartışmalara noktayı koydu Yıl 1994, yer İstanbul! ‘Erdoğan’ın hayatıma dokunan ilk olayı’ TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit: Sırada savaş uçağı motoru var Tosyalı’dan BMC alımında kullanılan kredinin geri ödenmediği iddiasına yalanlama Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan 28 Şubat mesajı En yakın müttefiklerindendi! Çin’den flaş İran açıklaması Epstein'in ölümünü herkesten önce duyurdu! "Nasıl bildiğimi sormayın ama...." Siyonist uşağı ABD Büyükelçisinden elçilik çalışanlarına “kaçın” mesajı! Siyonistler daha büyük bir kötülük mü hazırlıyor?
Dünya Trump'ın hayali yalan oldu! Yüz milyarlarca doları iade edebilir
Dünya

Trump'ın hayali yalan oldu! Yüz milyarlarca doları iade edebilir

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump'ın hayali yalan oldu! Yüz milyarlarca doları iade edebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme’nin tarifelerle ilgili kararının ardından ülkelere ve şirketlere yüz milyarlarca dolarlık iade yapılabileceğini belirterek karara sert tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili kararının, ABD'nin ülkelere ve şirketlere yüz milyarlarca doları iade etmesini gerektirebileceğini ifade etti.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili kararına yönelik tepkisini sürdüren Trump, "ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili son kararı, uzun yıllardır ABD'yi kazıklayan ve bu karara göre bunu daha da artırarak yapmaya devam edebilecek ülke ve şirketlere yüz milyarlarca doların iade edilmesine izin verebilir." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'den yıllarca faydalanan ve izin verilmemesi gereken milyarlarca doları alan ülkelerin ve şirketlerin "son derece hayal kırıklığı yaratan bu karar" sonucunda daha önce görülmemiş türden "hak edilmemiş bir beklenmedik kazanç" elde etme hakkına sahip olmalarının mantıklı olmadığını savundu.

ABD Başkanı Trump, "Bu davanın yeniden görülmesi veya yeniden karara bağlanması mümkün mü?" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Bazı şirketler Yüksek Mahkemenin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açmaya başlamıştı.

ABD Meclisi'nden Trump'a 'İran' freni: Tek imzayla savaş dönemi bitiyor!
ABD Meclisi'nden Trump'a 'İran' freni: Tek imzayla savaş dönemi bitiyor!

Dünya

ABD Meclisi'nden Trump'a 'İran' freni: Tek imzayla savaş dönemi bitiyor!

Trump’tan İran’a açık çek ve sert uyarı! Savaş çanları çalarken masadaki o kritik teklif ne?
Trump’tan İran’a açık çek ve sert uyarı! Savaş çanları çalarken masadaki o kritik teklif ne?

Gündem

Trump’tan İran’a açık çek ve sert uyarı! Savaş çanları çalarken masadaki o kritik teklif ne?

Seçim öncesi Trump'tan olay mektup: Adaylıktan çekil
Seçim öncesi Trump'tan olay mektup: Adaylıktan çekil

Dünya

Seçim öncesi Trump'tan olay mektup: Adaylıktan çekil

Trump'tan İran'a operasyon sinyali, ABD'den "terk edin" çağrısı!
Trump'tan İran'a operasyon sinyali, ABD'den "terk edin" çağrısı!

Dünya

Trump'tan İran'a operasyon sinyali, ABD'den "terk edin" çağrısı!

Trump'tan İran'a operasyon sinyali, ABD'den "terk edin" çağrısı!
Trump'tan İran'a operasyon sinyali, ABD'den "terk edin" çağrısı!

Dünya

Trump'tan İran'a operasyon sinyali, ABD'den "terk edin" çağrısı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23