Yaşlı adamdan engelli gence skandal zorbalık: Yer vermeyince üzerine oturmaya çalıştı!

Sakarya’da toplu taşıma aracında seyahat eden protez bacaklı bir genç, yer vermediği gerekçesiyle yaşlı bir adamın fiziksel tacizine uğradı. Gencin engelli olduğunu belirtmesine rağmen geri adım atmayan şahıs, zorla gencin kucağına oturdu. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük bir infiale yol açtı.

Belediye otobüsünde ayakta gitmek istemeyen yaşlı bir adam, engelli koltuğunda oturan gençten yer istedi. Gencin durumundan dolayı kalkamaması üzerine şahıs, yolcuların bakışları arasında gencin kucağına oturdu. Genç, protez bacağını göstererek durumu açıklamaya çalışsa da şahıs, "Söyleyeceksin, söylemezsen kalkacaksın" diyerek baskısını sürdürdü. Gencin "Herkesin içinde söylemek istemiyorum" şeklindeki sitemi ise vicdanları sızlattı.

Olay, bir belediye otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, otobüse binen yaşlı bir adam, ayakta gitmek istemeyerek bir gençten yer istedi. Gencin yer vermemesi üzerine şahıs, gencin kucağına oturdu. Bu anlar diğer yolcular tarafındankayda alındı.

Video kaydında ikili arasında geçen diyalogda protez bacağını gösteren gence, şahsın zorbalığı açıkça gözler önüne seriliyor. Yaşlı adam gencin bacağının protez olduğunu anladığında dageri adım atmayıp,"Söylesene, söylemezsen kaldırırım"diyor.

Genç ile adam arasındaki diyalog şöyle gelişiyor:

Şahıs: "Çatlağım ben, akıllı değilim. Kalkıyor musun?"

Genç: "Kalk bir şey göstereceğim sana. Bakalım o zaman oturacak mısın? Dokun şuraya..." ( Protez bacağını kastediyor)

Şahıs: "Söylesene, söylemezsen kaldırırım"

Genç: "Belki söylemek istemiyorum herkes içinde..."

Şahıs: "Söyleyeceksin, söylemezsen kalkacaksın"

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve yüzlerce yorum aldı. Vatandaşlar, şahsın saygısız ve kaba davranışını kınarken engelli gence destek mesajları yağdırdı. İşte o yorumlardan bazıları:

“Gerçekten çok üzücü bir durum. O gencin yaşadığı travmayı tahmin bile edemiyorum. Saygısızlığın bu kadarı..."

"Yaşlı olması, bir başkasının hakkını gasp etme ve zorbalık yapma hakkı vermez. Engelli bir gence bu şekilde davranılması kabul edilemez."

"Genç kardeşim, dik durduğun için seni tebrik ederim. O adamın yaptığı terbiyesizlik, kendi ayıbıdır. Umarım adalet yerini bulur."

"Otobüslerdeki yer verme meselesi, ne yazık ki sık sık tartışma konusu oluyor. Ancak bu olayda yaşananlar, tartışmanın ötesinde bir insanlık suçudur."