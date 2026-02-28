Trump'tan İran'a operasyon sinyali, ABD'den "terk edin" çağrısı!

ABD ve İran arasında Cenevre'de gerçekleştirilen nükleer müzakerelerin ardından sular durulmuyor. Texas ziyareti öncesi Beyaz Saray bahçesinde kameraların karşısına geçen Başkan Donald Trump, Tahran yönetimiyle yürütülen temaslara dair sert değerlendirmelerde bulundu. İran’ın masada dürüst davranmadığını öne süren Trump, anlaşma niyetini korusa da sabrının taşmak üzere olduğunun mesajını verdi. Trump, İran’ın uranyum zenginleştirme ısrarına set çekerek, “Yüzde 20 zenginleştirme bile olmaz. İran biraz uranyum zenginleştirmek istiyor ama bu kadar petrole sahipken buna gerek yok” ifadelerini kullandı.

Savaş riskine dair gelen soruları yanıtlayan Trump, operasyonun her zaman bir risk taşıdığını vurgulayarak, “Her zaman bir risk vardır. Biliyorsunuz, savaş olduğunda her şeyde hem iyi hem de kötü bir risk vardır” dedi. Müdahalenin rejim değişikliğiyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusuna ise, “Hayır, kimse bilmiyor. Olabilir de olmayabilir de. Bunu ordu olmadan yapabilsek güzel olurdu ama bazen yapmak zorundasınız” şeklinde yanıt verdi. Trump, İran'ın tutumundan duyduğu rahatsızlığı ise şu sözlerle özetledi: “(İran) İyi niyetle ve açık bir şekilde müzakere etmeleri harika olurdu ama bunu anlamıyorlar. Bize sahip olmamız gerekenleri vermeye yanaşmamalarından mutlu değilim. Bugün ek görüşmelerimiz olacak, bekleyip göreceğiz ama gidişattan memnun değilim.”

KÜBA VE BÖLGESEL DENGELERE DAİR ÇARPICI İDDİALAR

Küresel gündeme dair diğer başlıklara da değinen Trump, Küba ile yürütülen görüşmelerde şaşırtıcı bir sürece girildiğini ima etti. Havana yönetiminin büyük bir çaresizlik içinde olduğunu savunan Trump, “Küba, büyük bir sıkıntı içinde. Bizimle görüşüyorlar ve belki de dostane şekilde (yönetimi) devralma gerçekleşir” dedi. Öte yandan, sınır çatışmalarıyla gündemden düşmeyen Pakistan için övgü dolu ifadeler kullanan Trump, “Elbette ederdim ama bildiğiniz gibi Pakistan'la çok iyi anlaşıyorum, çok çok iyi. Harika bir başbakanınız, harika bir generaliniz, harika bir lideriniz var, gerçekten çok saygı duyduğum iki kişi ve bence Pakistan, son derece iyi iş çıkarıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN ACİL TAHLİYE TALİMATI

Trump'ın açıklamalarıyla eş zamanlı olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan çok kritik bir hamle geldi. İran'daki Amerikan vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı en üst seviyeye çıkarıldı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, “İran'daki vatandaşlarımıza ülkeyi derhal terk etmeleri çağrımızı yineliyoruz” denilirken, Tahran rejiminin rehin alma uygulamalarına son vermesi ve haksız yere tutulan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması talep edildi. Bu sert uyarı, bölgede askeri bir hareketliliğin habercisi olarak yorumlandı.

CENTCOM'DAN TRUMP'A OPERASYON BRİFİNGİ

Diplomatik gerilim sürerken, askeri kanatta da hareketlilik yaşandığı iddia ediliyor. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, Trump’ı İran’a yönelik muhtemel saldırı senaryoları hakkında bilgilendirdiği öne sürüldü. ABC News’in haberine göre, balistik füze rampaları ve nükleer tesisleri hedef alan "sınırlı saldırı" seçenekleri Trump’ın masasındaki öncelikli planlar arasında yer alıyor. Eğer daha kapsamlı bir harekat kararı alınırsa, İran'ın hava savunma sistemlerinin tamamen devre dışı bırakılması hedefleniyor.

MÜZAKERELERİN ZORLU GEÇMİŞİ

Haziran 2025’te yaşanan saldırılarla kesilen diyalog süreci, Türkiye ve Umman’ın yoğun çabalarıyla 6 Şubat’ta yeniden başlamıştı. Cenevre’deki son turlarda bazı ilerlemeler kaydedilse de, taraflar arasındaki uçurum varlığını koruyor. İran, yaptırımların tamamen kaldırılmasını şart koşarken; ABD tarafı uranyum zenginleştirmenin tamamen durdurulması ve mevcut stokların ülke dışına çıkarılması konusunda geri adım atmıyor. Yüzde 60 zenginleştirilmiş 440 kilogram uranyumun akıbeti, şu an dünyanın en büyük güvenlik krizi olarak masada duruyor.