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Gündem Yola çıkacaklar dikkat! BUDO seferleri iptal edildi
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! BUDO seferleri iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; bazı seferler Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:19:00 - 2020-11-06 17:20:45
Yola çıkacaklar dikkat! BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Elverişsiz hava şartları nedeniyle BUDO'nun 07.00-15.30 saatlerindeki 9 seferinin de programdan kaldırıldığı duyurulmuştu.

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