Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da kar yağışı şiddetli başladı
Bolu Dağı geçişinde kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kar yağışı uyarılarının ardından Bolu’nun yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
Bolu Dağı geçişinde gece saatlerine kar yağışı etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı.
3 gün boyunca etkili olacak!
Karayolları ekipleri bölgede kar nedeniyle yolun kapanmaması konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda kar yağışının bölgede 3 gün boyunca etkili olacağı ifade edildi.