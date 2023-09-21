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Gündem Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda 46 günlük yol çalışması
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda 46 günlük yol çalışması

Yeniakit Publisher
2023-09-21 14:23:00 -
Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda 46 günlük yol çalışması

İstanbul-Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan 23 km'lik kesim (Bolu Tüneli dahil); tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül 2023 Saat 08.00'dan 09 Kasım 2023 Saat 17.00'a kadar 46 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

Bu süre boyunca söz konusu kesimde Ankara istikametindeki trafik, D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul istikameti, trafiğe hizmet vermeye devam edecek.

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