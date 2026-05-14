  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ÖSYM duyurdu! EKPSS sonuçları belli oldu Soygunun bir bu şekli eksikti! CHP’li belediyede kriptolu vurgun Sürpriz şekilde anlaşmışlardı... Trump'tan Xi Jinping'e davet İBB’nin borcu 261 Milyar TL! AK Partili Yılmaz CHP yönetiminin ipliğini böyle pazara çıkardı! MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi Bakan Işıkhan’dan ‘Dünya gıptayla bakıyor’ mesajı: Hastanede rehin bırakan sistemden bugünlere! Çin'in Körfez'deki ülkelere silah sattığı iddia edildi El sıkıştı el altından silah sattı Bakan Fidan, KKTC ve Gazze için destek isteyecek! Aile meclisi Türkistan’da toplanıyor Bekle bizi geliyoruz Gazze! Sumud Filosu bugün Türkiye'den yola çıkıyor Erdoğan, Doğu-Batı Orta Koridoru’na dikkat çekti: Önemi her geçen gün artıyor
Gündem 7 yaşındaki çocuk İETT otobüsüne bindi, yürekleri ağza getirdi! Şoför günün kahramanı oldu
Gündem

7 yaşındaki çocuk İETT otobüsüne bindi, yürekleri ağza getirdi! Şoför günün kahramanı oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başakşehir’de annesinin yanından ayrılarak İETT otobüsüne binen 7 yaşındaki çocuk, şoförün dikkati sayesinde güvenli şekilde ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun 16 durak sonra bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir markette annesinin yanından ayrılarak kaybolan ve bir İETT otobüsüne binen 7 yaşındaki çocuk, şoförün dikkati ve ilgisi sayesinde ailesine kavuştu.

Olay, 12 Mayıs 2026 günü Başakşehir ilçesinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi ile evinden çıkan ve bir markette alışveriş esnasında iken annesinin yanından ayrılarak dışarı çıkan 7 yaşındaki S.K.(7), marketin önündeki duraktan diğer yolcuların arasında İETT otobüsüne bindi. Durumu bir süre sonra fark eden İETT şoförü Veysi Karataş, otobüsü güvenli bir alana park etti.

KAYBOLAN ÇOCUĞU İETT ŞOFÖRÜ AİLESİNE KAVUŞTURDU

Şoför durumu daha sonra İETT Filo Yönetim Merkezi ile emniyet birimlerine bildirdi. Seferini tamamlayan ve otobüsü park ettikten sonra çocukla yakından ilgilenen Karataş, çocuğun cebinde bulunan akıllı saat yardımıyla annesine ulaşarak çocuğun otobüste ve güvende olduğunu haber verdi. Bu sayede, S.K. otobüse ilk bindiği yerden 16 durak sonra Organize Sanayi Sitesi 1 durağında ailesine teslim edildi.

Çocuğunun otobüslere aşırı ilgisi olduğu için sık sık otobüslere binmeye çalıştığını söyleyen anne Seda Coşkun, olayın ertesi günü İETT'nin Fenertepe peronuna gelerek İETT kaptanına ve İETT yetkililerine gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Forumu'nda binlerce temsilci İstanbul’da buluşacak
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Forumu'nda binlerce temsilci İstanbul’da buluşacak

Aktüel

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Forumu'nda binlerce temsilci İstanbul’da buluşacak

Hakan Han Özcan'dan Ankara ve İstanbul için zehir zemberek açıklamalar!
Hakan Han Özcan'dan Ankara ve İstanbul için zehir zemberek açıklamalar!

Gündem

Hakan Han Özcan'dan Ankara ve İstanbul için zehir zemberek açıklamalar!

İstanbul'da arazide çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da arazide çıkan yangın söndürüldü

Yerel

İstanbul'da arazide çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da obezite ilaçlarında devrim! Tansiyon haplarını çöpe attıracak gelişme!
İstanbul'da obezite ilaçlarında devrim! Tansiyon haplarını çöpe attıracak gelişme!

Sağlık

İstanbul'da obezite ilaçlarında devrim! Tansiyon haplarını çöpe attıracak gelişme!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23