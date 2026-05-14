İmamoğlu'nun "suç örgütü" davasında şok savunma! Mahkeme Başkanı patladı: "Burası senin miting alanın değil!"

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 77'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 38. duruşması tamamlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuklu sanık Murat Kapki savunma yaptı.

Kapki, 23 yıldır reklam sektöründe olduğunu belirterek, 15 aylık tutukluluk sürecinde medyada olmayan biri gibi gösterildiğini öne sürdü.

Daha önce ortaklık yaptığı ve yöneticisi olduğu şirketleri bulunduğunu, BVA isimli reklam şirketini iddianamede aktarıldığı gibi Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla değil, kurumsallaşma yönünde karar aldığı için kendi isteğiyle kurduğunu savundu.

Sanık Kapki, İBB'den aldıkları üç ihale nedeniyle hakkında dava açıldığını, ihale bedelinin önceden belirlendiği belirterek, "Kimse bana gelip 'Sen ihalede şu rakamı ver.' diye dayatamaz ki. Ben ihaleye giriyorsam kazanmak için girerim. Başka ne amacım olabilir?" ifadelerini kullandı.

Şirketin İBB'den ilk ihalesini 2020 yılında aldığını, pandemi dönemine denk geldiği için zarar ettiklerini, 2021 yılından sonra reklam piyasasının hareketlendiğini, bu nedenle reklamcılığın altın çağını yaşadığını dile getiren Kapki, şirketinin İBB'den ihale aldıktan sonra olağanüstü büyüdüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Kapki, hakkındaki aleyhe görünen hususların dosyaya delil olarak konulduğunu, lehe olan hususların ise dosyada yer almadığını iddia ederek, kamuyu zarar uğratmalarının söz konusu olmadığını anlattı.

Kapki, "Benim reklam sektöründeki varlığım sanki Ekrem İmamoğlu'yla başlamış gibi gösteriliyor. Oysa ben Ekrem İmamoğlu'ndan önce de İBB'den reklam alanları alıp satan bir kişiyim." beyanında bulundu.

Örgüt üyesi olmadığını savunan Kapki, iddianamede gizli toplantı yapıldığı söylenen yerlere hiç gitmediğini, kimseyle gizli toplantı yapmadığını ve kimseye para götürmediğini belirtti.

Sanık Kapki, 19 Mart'a kadar Ekrem İmamoğlu'nu hayatında sadece iki kez gördüğünü anlattı.

Etkin pişmanlık ifadesi vermediğini aktaran Kapki, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Savunmasını tamamlayan Kapki'ye mahkeme başkanının soruşturma aşamasındaki ifadelerinin doğru olup olmadığını sordu.

Kapki ise önceki ifadelerinin savcının yönlendirmesiyle alındığını, avukatının bu esnada yanında olmadığını, "Tahliye olurum." ümidiyle ne sorulduysa "Doğrudur." dediğini söyledi.

- Sanık İmamoğlu'na mahkeme başkanından tepki

Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu oturduğu yerden "Dün Gökhan Köseoğlu'na (sanık) 'İfadeniz sırasında baskı var mıydı?' diye sordunuz ancak itirafçı ifadesini geri çeken Murat Kapki’ye bu soruyu sormadınız. İlk bu soruyu sormanız gerekirdi." şeklinde bağırdı.

Mahkeme başkanı, İmamoğlu'na "Siz niye müdahil oluyorsunuz Ekrem Bey? Sanıkla bir şey konuşuyorum, anlamaya çalışıyorum. Neden bağırıyorsunuz? Sesinizi bu kadar yükseltmeyin. Burası sizin miting alanınız değil. Bu üslupla devam etmeyin. Burada sorguladığımız bir sanığa ne soracağımızı da başka sanığa mı soracağız? Sizin hakkınızda olumsuz ifadeleri var. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Burada sorduğunuz sorularla diğer sanıkların da haklarını korumaya çalışıyoruz. Murat Ongun'la ilgili ifadesi var." diye konuştu.

İmamoğlu ise buna karşılık, "Hepimizin can ve mal güvenliği size aittir. Ailelerimize yapılanları duymaktan benim kanım dondu." dedi.

Mahkeme başkanı ise "Ekrem Bey, bu üslubunuza devam etmeyin." yanıtını verdi.

Duruşma, 18 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi. ​​​​​​​