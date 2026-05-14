Gündemi sarsacak gelişme: Özkan Yalım ile Özgür Özel'in yazışmalarına ulaşıldı

Uşak Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şok yazışmalarına ulaşıldı.

Habere göre Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında alınan ek ifadesi sırasında cep telefonunu getirterek Özgür Özel ile yazışmalarını dosyaya sunduğu öğrenildi.

Yalım’ın Özgür Özel’e mavi valiz ile ulaştırdığı paketin para olduğuna dair Özgür Özel ile yazışmalarını ikraren dosyaya sunduğu kaydedildi.

Manisa İl Kongresi sonrası yaşananları daha ayrıntılı olarak anlatan Yalım, 13 Ekim 2023'te telefonunda "Özgür Özel Yeni Numarası" olarak kayıtlı hattan gelen mesajda, "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy" yazdığını söyledi.

Denizli'de 1 milyon lirayı koyu renk spor çanta içinde Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. Yalım, "Demirhan, Özel'in aracıyla geldi. Çantanın içinde 1 milyon TL olduğunu söyledim. Araca koydu" ifadesini kullandı.

Özkan Yalım'ın vermiş olduğu ifadeyle yazışmanın örtüşmesi dikkat çekti. İşte Yalım'ın o ifadesi:

Ben 200.000 TL parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür ÖZEL benimle whatsapp üzerinden irtiabata geçerek tekrardan para istedi, "ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle" dedi. Ben de o zaman nakit 1 Milyon TL param hazır olduğu için 1 Milyon TL para ayarladım. CHP genel başkanı Özgür ÖZELin o zaman grup başkanı olarak Denizli il başkanlığında kurultay delegelerini ziyaret ettiği, hatırladığım kadarıyla 14 Ekim 2023 tarihinde ben de Denizlideydim. 13 Ekim 2023 tarihinde telefonumda "Ozgur Ozel Yeni Nosu Kendi Veya Danışmanı" olarak kayıtlı numara Özgür ÖZELin şahsi numarasıdır. Bu numaradan bana mesaj atarak "özkan yarın sağlam bir paket olarak denizlide benim mavi valizimin içerisine koy" şeklinde mesaj göndermişti. Telefonum incelendiğinde mesaja ulaşılabilir. Ertesi gün olan 14 Ekim günü Ben Özgür ÖZEL ile whatsapp üzerinden irtibata geçtim, kendisine 1 Milyon TL para getirdiğimi, nasıl teslim edeceğimi sordum. Kendisi de bana Demirhan ile hallet dedi. Akabinde Demirhanla whatsapp üzerinden görüştük.

Kendisine çanta içerisinde para vereceğimi, Özgür ÖZELin kendisine yönlendirdiğini, Denizli CHP il başkanlığının yaklaşık 200-250 metre ilerisinde yol kenarında bulunan aracın yanında olduğumu söyleyerek yerimi tarif ettim. Demirhan benim olduğum yere Özgür ÖZELe ait araçla geldi. Özgür ÖZELin aracını bazen Demirhan GÖZAÇAN kullanmaktaydı. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içerisinde 1 Milyon TL nakit parayı teslim ettim. Çanta içerisinde 1 Milyon TL olduğunu, çantayı Özgür ÖZELe teslim etmesini, Özgür ÖZELin bilgisi olduğunu ve beklediğini söyledim. Demirhan GÖZAÇAN çantayı alarak Özgür ÖZELin aracının içerisinde koydu. Benim bahsetmiş olduğum konum o tarihte Denizli il başkanlığının bulunduğu konumdur. Sonrasında bu para verme konusunu Halil ARSLANın da bilgisi vardır. Benim Halil ARSLANın ve Demirhan GÖZAÇANın baz kayıtları kontrol edildiğinde dediklerimin doğru olduğu ispatlanacaktır. Demirhan GÖZAÇAN isimli şahıs Özgür ÖZELin çok yakınında tuttuğu, sağ kolu gibi gördüğü ve uzun süredir birlikte olduğu, güvendiği bir şahıstır. Ben toplamda 1.200.000 TL para nakit parayı Özgür ÖZELe verdiğime ilişkin detaylı şekilde ve samimi olarak beyanda bulundum. CHP yetkilileri tarafından bu gerçeği saklamak ve beni yalancı çıkarmak için söylemlerde bulunulduğunu da öğrendim. Benim o dönemde hazırda o kadar nakit param olduğu için bu miktarlarda para verdim. Samimi bir şekilde ikrarda bulunuyorum. Olay bu şekilde yaşanmıştır.