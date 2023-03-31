Yola çıkacaklar dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli yolunun 21-24. kilometrelerinde (Kumkısık mevkisi) otoyol köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Sakarya-Düzce yolunun 12. kilometresinde Mudurnu Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları dolayısıyla Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 54. kilometresinde taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Gerede-Yeniçağa-Bolu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Tekirdağ-İstanbul il sınırı-Büyükçekmece yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresindeki çökme dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 36-38. kilometrelerindeki (Keşap mevkisi) yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Adıyaman-Kahta-Nissibi yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan (Beşpınar Mesire Alanı) kontrollü gerçekleştiriliyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yollarda meydana gelebilecek ani çökme, heyelan ve benzeri olaylara karşı dikkatli seyahat edilmesi, hızın azaltılması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması önem taşıyor.