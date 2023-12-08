Yola çıkacaklar dikkat: 14 sefer iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün yapılması planlanan bütün seferler iptal edildi. İptal edilen 14 seferin saatleri tek tek açıklandı.

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), 14 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtti.

Kaynak: DHA