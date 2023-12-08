  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AB’nin katliam desteğine bak bir de bu başlığa bak!

İleriye gidemedin ki geri gidesin! Toplum ileri Müjdat geri geri..

Putin ve Reisi görüşmesinden İsrail'e mesaj!

Eyleminiz batsın!

Katillerin Savaş Kabinesi üyesi Eizenkot'un oğlu mücahidler tarafından öldürüldü!

Mücahid Ebu Ubeyde açıkladı: 135 askeri aracı imha ettik!

DSÖ harekete geçti: Gazze'deki sağlık sistemi çökmek üzere tüm dünyaya ilan etti! Gündeme bomba gibi düştü

Altın piyasasında kıyamet kopacak! Merkez bankaları ton ton altın alırken kuyumcular gram altın için 200 TL uyarısı...

Doğalgaz desteği başvuru başladı mı 2024? e-Devlet kapısı üzerinden: e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte tarihler!

Yılmaz'dan Türkiye'nin rezerv artışı değerlendirmesi: 2 trilyon 714 milyar lira! Düşmanlar çıldıracak
Yerel Yola çıkacaklar dikkat: 14 sefer iptal edildi
Yerel

Yola çıkacaklar dikkat: 14 sefer iptal edildi

Yeniakit Publisher
2023-12-08 09:42:00 -
Yola çıkacaklar dikkat: 14 sefer iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün yapılması planlanan bütün seferler iptal edildi. İptal edilen 14 seferin saatleri tek tek açıklandı.

Bursa Deniz Otobüsleri tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün yapılması planlanan bütün seferler iptal edildi. İptal edilen 14 seferin saatleri tek tek açıklandı.

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), 14 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtti.

Kaynak: DHA

Trafikten men edilen hergele, polisleri bakın neyle tehdit etti! İdam edin bunları
Trafikten men edilen hergele, polisleri bakın neyle tehdit etti! İdam edin bunları

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trafikten men edilen hergele, polisleri bakın neyle tehdit etti! İdam edin bunları

Denetim yapıldı, 30 araç trafikten men edildi!
Denetim yapıldı, 30 araç trafikten men edildi!

Aktüel

Denetim yapıldı, 30 araç trafikten men edildi!

Dehşete düşürdü: Trafikte tartıştığı sürücülere dönüp çarptı
Dehşete düşürdü: Trafikte tartıştığı sürücülere dönüp çarptı

Aktüel

Dehşete düşürdü: Trafikte tartıştığı sürücülere dönüp çarptı

Trafikteki konvoyu görenler şaşırdı! Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçları 'günlük otopark ücreti' nedeniyle TMSF'ye çekildi!
Trafikteki konvoyu görenler şaşırdı! Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçları 'günlük otopark ücreti' nedeniyle TMSF'ye çekildi!

Gündem

Trafikteki konvoyu görenler şaşırdı! Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçları 'günlük otopark ücreti' nedeniyle TMSF'ye çekildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23