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Yol verme kavgasında kan aktı! 3 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesine yol verme sebebiyle büyük kavga çıktı. Tartıştığı otomobil sürücüsüne bijon anahtarla saldırdığı iddia edilen TIR sürücüsü, araçta bulunan 3 kişiyi de elindeki bıçakla yaraladı.

02 Eylül 2018 Pazar 13:10
Yol verme kavgasında kan aktı! 3 yaralı

İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü Elvan C. ile aynı istikamete gitmekte olan TIR sürücüsü arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Tosya D-100 karayolunda başlayan tartışmanın ardından iddialara göre, ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsü, seyir halindeyken bir anda otomobilin önüne geçerek aniden durdu. TIR’ın bir anda önüne geçtiğini fark eden Elvan C., otomobili güçlükle durdurabildi.

Daha sonra TIR’dan inen sürücünün yanlarına geldiğini anlatan Elvan C., şahsın kendilerine bijon anahtarıyla saldırdığını iddia etti. Araçta bulunan ailesiyle birlikte tır sürücüsünün elinden bijon anahtarını aldıklarını iddia eden Elvan C., TIR sürücüsünün daha sonra çıkardığı bıçakla kendilerine saldırdığını, kendisini, araçta bulunan Serkan C. ve Güler C.’yi bıçakladığını söyledi.

Seyir halindeki diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay erine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet görevlileri, TIR sürücüsünü gözaltına aldı. Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan Elvan C., Serkan C. ve Güler C. ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu esnada yaşanan korku dolu anların arasında kalan yaşadığı korkuyu üzerinden atamayan 10 yaşındaki Akın C.’nin polis memuruna, "Abi Allah'ını seviyorsan biriniz öne binsin" dedi.

Korku dolu anları anlatan otomobil sürücüsü Elvan C., "Otomobili yol kenarına güçlükle durdurabildim. Daha sonra ailemi otomobilde çıkararak yaşadığımız şokun etkisini atmak için beklemeye başladık. Tam bu sırada bu kez tır şoförü eline aldığı bijon anahtarı ile otomobilin yanına gelerek benimle ve otomobilde bulunan ailem Güler C., Serkan C., Asya C. ve Akın C.'ye saldırdı. Yaşanan arbede esnasında bijon anahtarını tır şoförünün elinden almayı başardık. Fakat bu seferde şoförün bıçak çekmesi ile arbede esnasında Serkan Can boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken Elvan Can ve Güler C.'nin de kollarında ve karın bölgelerinde kesikler oluştu” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 13:10
  1. Samsun
  2. İstanbul
  3. Kastamonu
  4. Tosya
  5. Yol verme kavgası
  6. TIR şoförü
  7. Tartışma kanlı bitti
  8. 3 kişiyi bıçakladı
  9. 3 kişi yaralandı

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