Yol olmazsa, nasıl kurtarmaya gideceksin? Bu kafa ile işimiz zor!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür 'Yapı stoğu belli. İstanbul’da bütün güçleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Deprem dirençli olmayan binayı ya yıkacaksın ya güçlendireceksin. Halkla ve yerel yönetimlerle bu işi yapacaksınız. Millet olarak ne havalimanı ne köprü ne yol istiyoruz istediğimiz can güvenliği. Diğer parametre çevre ve ekosistem.' dedi.

Muhalif medyanın yeni gözdesi Görür, deprem ve sonraki kurtarma sürecinde hayati öneme sahip olan yol ve havalimanı gibi yapıları önmsizmiş gibi görerek bir skandala imza attı.