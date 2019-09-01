Yol kontrollerinde 50 kişi yakalandı, 4 kişi gözaltına alındı
Çanakkale'de yol kontrolleri yapan Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 50 düzensiz göçmeni yakalarken, minibüs şoförü ile otomobilin içindeki toplam 4 şüpheli de gözaltına alındı.01 Eylül 2019 Pazar 16:40
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi girişinde yol kontrolleri yapan Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri minibüs ve otomobili durdurdu.
4 şüpheli gözaltında
Çok sayıda can yeleği ele geçirilen minibüste yapılan aramada, Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalanırken minibüs şoförü ile otomobilin içindeki toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.
Göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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