Yol kenarındaki dev obruk köylüleri hayrete düşürdü! Batman'da kara yolu kenarında oluşan 12 metre derinliğindeki obruk, köylüleri harekete geçirdi.

Batman-Silvankara yolunun 10’uncu kilometresindeki Balıkçı köyü yakınlarında 12 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde obruk oluştu. Dün akşam saatlerinde obruğu fark eden köy sakinleri, jandarmaya haber verdi. Kapatılması için çalışmalar başlatıldı Gelen jandarma ekipleri, tedbir amacıyla obruğun açıldığı bölgede yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Diyarbakır Karayolları 9’uncu Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ile beraberindekiler obruğun oluştuğu bölgede incelemelerde bulundu. Obruğun kapatılması için çalışma başlatıldı.

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