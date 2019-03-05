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Yol haritası hazır, sıra icraatta

AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Av. Muhammet Sunar, ilçenin adeta master planını çıkartırcasına Palandöken’i etap etap tahlil ediyor.

05 Mart 2019 Salı 22:16
Yol haritası hazır, sıra icraatta

Esnaf ziyaretleriyle güne başlayan Başkan Adayı Sunar, sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ederek çalışma programını her geçen gün artırıyor. Ziyaretlerinde ilçenin adeta reçetesini çıkartan ve bölgeyi yakinen tahlil eden Sunar, günün büyük bir bölümünde de ev toplantılarıyla seçmenleriyle buluşuyor. Sunar, yaptığı açıklamada, “Erzurum’un en seçkin ilçelerinden biri olan Palandöken’in master planını hazırlıyoruz. Kurduğumuz özel ekiplerle ilçemizi baştan aşağı tahlil ediyoruz” dedi.

VATANDAŞLARIN FİKİRLERİNİ ALIYOR

Başkan Adayı Sunar, “Vatandaşlarımızın, ilçemizde yaşayan her bir hemşehrimin fi kri bizim için çok önemli” dedi. Sunar, “Gençlik kollarımız, kadın kollarımız ve teşkilatımızın kıymetli mensuplarıyla birlikte çalışmalarımıza her gün yeni bir ivme katıyoruz. İlçede yaşayan genç kardeşlerimize hanım kardeşlerimize ulaşarak proje ve hedeflerimizi, gelecekle ilgili fi kirlerimizi paylaşıyoruz. Aynı şekilde mahalle temsilciliklerimizdeki teşkilatlarımızda bir koldan projelerimizi anlatıyor. Hep birlikte el ele vererek ilçede elini sıkmadığımız, fi krini almadığımız kimse kalmayacak. Bunun için çalışıyoruz” diye konuştu.

ATAĞA KALDIRACAK PROJELER

Muhammet Sunar, “Palandöken ilçemiz için önemli projelerimiz var. Vatandaşlarımızın teveccühleri halinde ilçemizde gerek sosyal alanda gerekse ekonomik alanda ataklar yapacağımız mega yatırımları tek tek hayata geçireceğiz” kaydını düştü. “Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 1994’te İstanbul’un kendi küllerinden yeniden doğmasına vesile oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk Belediyecilik Tarihi’ne altın harfl erle yazdırdığı bu vizyon belediyeciliği AK Belediyeciliğin de adeta yol haritası oldu” diyen Başkan Adayı Sunar, “Gönül Belediyeciliği ufkuyla Palandöken’i hak ettiği noktaya taşımak için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.

İSTİŞARE VE ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

Sunar, yönetim anlayışının temel ekseninde ‘Şeffaf ve İstişare’ kültürüne dayalı bir belediyecilik olduğuna vurgu yaptı. Sunar, “Şahsım istişare kültürüne çok önem veren biriyim. Bir alanda belediye bir çalışma yapacaksa mutlaka orada yaşayan vatandaşlarımızın esnaflarımızın rızasını ve fikirlerini almak zorundadır. Gönül Belediyeciliği bunu gerektirir. Palandöken ilçemiz için en önemli vaadimiz insanların yaşamını kolaylaştıran çalışmaları esas alarak halkımızın ihtiyaçlarına cevap vereceğiz” dedi.

“DERSİMİZE ÇOK İYİ ÇALIŞTIK”

Palandöken Belediye Başkan Adayı Av. Sunar, “Biz dersimize çok iyi çalıştık. Seçildiğimiz takdirde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız hayatlarının nasıl kolaylaştığını çok kısa sürede görecekler. İlçede belli başlı sorunlarımız var. Bunların kaynaklarını ve çözüm yollarını da biliyoruz. İstşare odaklı bir hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın ihtyaçlarını anında karşılayacak ve ilçemiz topyekün bir şekilde zirveye taşıyacağız” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 22:16
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Av. Muhammet Sunar

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