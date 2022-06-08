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Yerel Yokuş aşağı inerken frenleri patlayan kamyon devrildi
Yerel

Yokuş aşağı inerken frenleri patlayan kamyon devrildi

Karabük'te hurdacılar sitesinden yokuş aşağı inerken frenleri patlayan hurda yüklü kamyon karayoluna çıkarak orta refüje devrildi. Kamyon sürücüsü kendi canını hiçe sayarak, orta refüje yatırdığı kamyondan yara almadan kurtulurken, şans eseri faciadan dönüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 19:22:00 -
Yokuş aşağı inerken frenleri patlayan kamyon devrildi

Kaza, Karabük - Eskipazar D-750 karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. Hurdacılar sitesinden çıkan Genç Osman Erdoğan idaresindeki 78 AAN 773 plakalı hurda yüklü kamyon yokuş aşağı inerken frenleri patladı.

Tecrübeli sürücü korna çalarak karayoluna inerek kamyonunu orta refüje çarptırarak devirdi. Sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, yola savrulan hurda demirler iş makinesi ile olay yerine gelen başka bir kamyona yüklendi.

Sürücü Erdoğan, rampa aşağı inerken bir anda frenlerinin patladığını söyleyerek, "Kimseye zarar vermedin, kendi canımıza da zarar vermeden kazayı atlattık. Bir arkadaşımız durumu fark edince yolu kesti ve bende onun sayesinde bende aracı yatırarak can kaybına yol açılmadan kazayı atlatmış olduk" dedi.

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