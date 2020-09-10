YÖK'ün e-Kayıt hizmeti ile yaklaşık 400 milyon lira tasarruf sağlandı

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, 627 bin 532 üniversite öğrencisinin kaydını elektronik kayıt (e-Kayıt) üzerinden dijital ortamda yaptırmasıyla yaklaşık 400 milyon lira tasarruf sağlanırken, işlemlerdeki yoğunluk azaltılarak koronavirüs salgınına karşı tedbir alma imkanı da sağlandı.



YÖK, koronavirüs tedbirleri kapsamında şahsen kayıt işlemlerindeki yoğunluğu ve sosyal mesafe risklerini azaltmak amacıyla öğrencilerin de taleplerini dikkate alarak üniversitelere e-Kayıt tarihleri 6 Eylül Pazar saat 23.59'a kadar uzatılmasına karar vermişti.



Bu kapsamda, üniversite adaylarının, tüm devlet üniversiteleri ile e-Kayıt hizmeti sunan 61 vakıf üniversitesine e-Kayıt işlemleri bu tarihte sona erdi.

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, elektronik kayıt yapabilecek öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu YÖK'ün e-Kayıt kolaylığından istifade etti.



- 627 bin 532 öğrenci e-kayıt kolaylığını tercih etti



Bu yıl tüm devlet üniversiteleri ile elektronik kayıt uygulamasına dahil olan 61 vakıf yükseköğretim kurumu, isteyen öğrenciler için e-Devlet kapısından kayıt yaptırma imkanı sundu.



Elektronik kayıt yapabilecek 729 bin 57 kişiden 627 bin 532'si üniversite kaydını YÖK'ün 2014-2015 öğretim yılından beri e-Devlet kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu e-Kayıt uygulaması üzerinden gerçekleştirdi.



- Yüzde 86'sı e-Kayıt yaptırdı



e-Kayıt olma imkanına sahip olan öğrencilerin yüzde 86'sı üniversite kaydını üniversitesine gitmeden elektronik ortamda kolayca yapmış oldu.



Devlet üniversitelerinde 626 bin 776 kişiden 571 bin 9'u, elektronik kayıt uygulamasına dahil olan 61 vakıf yükseköğretim kurumunda ise 102 bin 281 kişiden 56 bin 523'ü e-Kayıt kolaylığını tercih etti.



- Devlet üniversitelerindeki öğrencilerin yüzde 91'i tercih etti



Bu yıl elektronik kayıt yapabilecek devlet üniversitelerindeki öğrencilerin yüzde 91'i, vakıf üniversitelerindeki öğrencilerin ise yüzde 55'i elektronik kaydı tercih etmiş oldu.

Geçen yıl bu oranlar, devlet üniversitelerinde yüzde 83, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 29 şeklinde gerçekleşmişti. Bu yıl özellikle vakıf üniversitelerindeki öğrencilerin e-Kayıt yöntemi ile kayıt yaptırma oranındaki artış dikkati çekti.



YÖK yetkilileri, üniversitelere kayıt işlemlerinde büyük bir kolaylık sağlayan e-Kayıt uygulamasına olan ilginin her geçen yıl artarak öğrenci ve ailelerin kayıtlarda bir numaralı tercihi olduğunu belirterek, devlet üniversitelerine nazaran vakıf yükseköğretim kurumlarındaki oranın daha düşük olmasının sebebinin bu kurumlardaki öğrenim ücreti ödeme işlemlerindeki bazı prosedürlerden kaynaklandığını ifade etti.



- Kayıt işlemlerinde öğrenci ve ailelerine büyük tasarruf sağlandı



Bu yıl, elektronik kayıt sayesinde yaklaşık 400 milyon lira tasarruf sağlandığı tahmin ediliyor. Hesaplama öğrencilerin kayıt yaptırmak için en az bir veli ile üniversitenin bulunduğu şehre gittiği, bir gece konakladığı, gidiş dönüş yol parası ve yemeğe harcadığı miktar göz önüne alınarak yapıldı.



Bu rakamın, kayıt yaptıran öğrencilerin bir bölümünün arkadaşları veya ailesinden daha fazla kişiyi götürdüğü dikkate alındığında daha da fazla olduğu düşünülüyor.



- Geçen yılki tasarruf tahmini 280 milyon lira idi



YÖK'ün geçen yılki verilerine göre elektronik kayıt yaptırabilecek 647 bin 716 adaydan yüzde 78'ine karşılık gelen 504 bin 271'i elektronik kayıt yaptırmış ve bu sayede tahmini 280 milyon lira tasarruf sağlanmıştı. Bu sene bu tasarruf oranının 120 milyon liralık artışla yaklaşık 400 milyon liraya çıktığı tahmin ediliyor.



- Kayıtlarda salgın bulaşma riskleri büyük oranda azaltıldı



Bu yıl e-Kayıt ile öğrenci ve aileleri ile üniversiteler büyük oranda maddi tasarruf sağlarken aynı zamanda küresel koronavirüs salgınına yönelik sosyal mesafe kuralı doğrultusunda tedbir de alınmış oldu. Üniversite öğrencileri, kayıt yapmak için üniversitelerine gitmek zorunda olmayıp evlerinde bilgisayar başında bu işlemlerini kolayca yapabildiler.

Bu sayede şahsen kayıt işlemi yapan öğrenci sayısında büyük oranda düşme yaşandı. Bu düşüş sayesinde başvuru işlemleri esnasında sosyal mesafenin sağlanamaması ve şehirler arasındaki hareketlilik gibi riskler de azaltıldı.



- Bürokratik işlemlerde büyük ölçüde azalma ve tasarruf imkanı



YÖK, öğrenci ve velilerinin hem hayatlarını kolaylaştırma hem de potansiyel harcamalarını azaltma için son yıllarda elektronik kayıt, e-Öğrenci belgesi, online denklik başvurusu ve e-Mezun belgesi gibi birçok uygulamayı e-Devlet kapısı üzerinden hayata geçirdi. Üniversiteler tarafından verilen öğrenci transkript belgelerinin (not dökümü belgesi) e-Devlet kapısı üzerinden dijital ortamda verilebilmesi için üniversitelerle başlatılan çalışmanın da kasım ayı içerisinde bitirilerek öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor.



YÖK'ün hizmete sunduğu bu uygulamalar sayesinde bürokratik işlemler büyük ölçüde azaldı. Özellikle yükseköğretim kurumlarının kayıt işlemlerindeki kırtasiye giderlerinde büyük tasarruf sağlandı. Üniversitelerin bu öğrenciler için harcayacağı iş gücü de büyük bir oranda azalmış oldu.



