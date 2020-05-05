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Eğitim

YÖK'ten TYT sınavı açıklaması! Süre uzatıldı

Yüksek Öğretim Kurulundan sınavlarla ilgili açıklama yayınlandı. TYT sınavıyla ilgilis son dakika gelişmesi olan bu açıklamada, "TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı." denildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 00:54:00 -
YÖK'ten TYT sınavı açıklaması! Süre uzatıldı

Son dakika haberi: Yüksek Öğretim Kurulundan üniversite sınavıyla ilgili açıklama yayınlandı. Buna göre, TYT sınavıyla ilgilis son dakika gelişmesi olan bu açıklamada, "TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Detaylar netleşti

- TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı.

- Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.

- Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır.

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