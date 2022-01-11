Yoksul ve göçmen bir ailenin çocuğu: O artık dünyanın en zengin 11. insanı!

Pazartesi günü yayımlanan Bloomberg Milyarderler Endeksi, Binance kurucusu Changpeng Zhao'nun tahmini net değerini en az 96 milyar dolar olarak hesapladı. Üstelik Bloomberg'in bulguları, Zhao'nun kişisel kripto varlıklarını hesaba katmıyor ki, bu da gerçek servetinin çok daha büyük olabileceği anlamına geliyor.

Her halükarda Zhao'nun tahmini serveti, artık Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'inkiyle rekabet ediyor. Diğer kripto girişimcilerine gelince, endekse göre Zhao'nun en yakın rakipleri, 15.4 milyar dolar servetiyle FTX borsası kurucusu Sam Bankman-Fried ve 8.9 milyar dolar servetiyle Coinbase CEO'su Brian Armstrong.

1977'de Çin'de doğan ve 1980'lerin sonunda ailesiyle birlikte Kanada'ya göç eden kısaca 'CZ', Kanada'da ilk yıllarında ailesine destek olmak için McDonald’s restoranlarında çalıştı.

Dün endeksin yayımlanmasının ardından bugün CNN'e konuşan bir Binance sözcüsü, CZ'nin 'servetinin çoğunu, hatta servetinin yüzde 99'unu vermek niyetinde olduğunu' söyledi.

CZ de Twitter hesabında dün takipçilerine 'sıralamalara takılmamaları ve ne kadar insana yardım edebileceklerine odaklanmaları' çağrısı yaptı, bugün "Popüler olmayan görüş: Servet sıralaması yerine, hayırseverlik ve insanseverlik çabalarının bir sıralaması olmalı" paylaşımında bulundu.

Statista.com'a göre Binance, 10 Ocak'ta 24 saatlik 16,6 milyar dolarlık işlem hacmine sahip. Dünyanın en büyük kripto para borsası, 2021'de yaklaşık 20 milyar dolarlık gelir üretti.



Geçen yıl diğer kripto borsalarıyla birlikte düzenleyici kısıtlamalarla karşı karşıya kalan Binance, Britanya'da yasaklandı ve Kanada dahil birçok ülkede engellemelere uğradı.

Ancak kripto para alemiyle ilgili düzenlemelerin sıkılaştırılması olasılığını memnuniyetle karşılayan CZ, açık mektup yayımlayarak, "Net düzenlemeler, sürekli büyüme için kritik öneme sahiptir ve endüstrinin olgunlaştığına dair olumlu işaretlerdir, bu da daha geniş bir nüfusun kriptoya katılmak için kendini güvende hissetmesine temel oluşturmaya yardımcı olur" dedi.

Bloomberg'e göre Zhao, Binance'in yüzde 90'ına sahip.

CZ ise Bloomberg'in bulguları hakkında yorum yapmayı reddederken, Binance de hesaplamaların doğruluğuna itiraz etti.