Yoksa Tuncay da mı evini satıp 17 liradan dolar aldı?

Doların tepetaklak olduğu sıralarda, CHP'nin yarı resmi yayın organı Tele1'de sunduğu programda “Evini satıp 17 liradan dolar alan tanıdıklarım var. Bu insanlar gece uyuyamayacak. Yazık değil mi?” ifadeleriyle “üzüntüsünü” aktaran Tuncay Mollaveisoğlu, dövizin düşmesi sonrası yaşadığı "hayal kırıklığını" bu defa da Cumhuriyet'teki köşesinde dile getirdi. İşte o yazı:

"Bunu da başardılar!

Türk Lirası’nı doların yeşiline boyadılar...

Artık bankalarda yatan TL’yi Amerikan Doları gibi görmemiz mümkün.

Adı TL ama kazancı dolara endeksli...

Uzmanlar buna “dolarizasyon” diyorlar.

Ekonomiye, mevduatlara, TL’ye doların hâkim olması...

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Saray’ın “Faizi düşüreceğim” inadı, ekonomiyi iki ayda perişan etti.

İşsizden işverene, memurdan esnafa... Tüm kesimler dolara bağlı yaşanan fiyat artışlarının altında ezildi.

(...) Şimdi, -şaka gibi ama- doları düşürdük diye kutlama yapıyorlar.

Özel trol orduları, besleme “fedailer”, sosyal medyada kurgu haberlerle konu üzerinden hedef gösterip saldırı düzenliyor. (...)"