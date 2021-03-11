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Gündem Yoklama kaçağı ne zaman askere gider? Yoklama kaçağı yakalanırsa ne olur?
Gündem

Yoklama kaçağı ne zaman askere gider? Yoklama kaçağı yakalanırsa ne olur?

Yoklama kaçakları ne zaman askere alınır? Yoklama kaçağı ne zaman GBT’ye düşer. Yoklama kaçağı ne zaman bakaya olur? Askerlik her Türk genci için kutsal bir görevdir. Yeni askerlik yasasına göre, askerlik süresi; erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. İsteyen bedelli askerlik hizmetinden de yararlanabilir. Peki yoklama kaçağı cezası nedir? Yoklama kaçaklarına ne kadar ceza verilir? Yoklama kaçağı yakalanırsa hemen askere gider mi? İşte yoklama kaçağı haberinin detayları.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 16:36:00 - 2021-03-11 16:40:50
Yoklama kaçağı ne zaman askere gider? Yoklama kaçağı yakalanırsa ne olur?

Askerlik çağı; yoklama, muvazzaflık ve yedeklik olmak üzere üç döneme ayrılır. Hizmet süresi; erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Yeni askerlik yasası ile birlikte bedelli askerlik de yasalaşmıştır. İsteyen bedelli askerlik hizmetinde yararlanabilmekte. Bedelli askerlik ücreti 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak uygulanacak.

Yoklama kaçağı nedir? 

Yoklama zamanı gelmesine rağmen askerlik şubesine gidip muayene olmayan ve askere gitmek için gerekli yasal işlemleri başlatmayan kişiler yoklama kaçağı olarak adlandırılır. Kişinin eğitim yada sağlık gibi geçerli bir mazereti yoksa ve kişi mazereti olmamasına rağmen zamanında askerlik şubesine giderek yoklama işlemlerini yaptırmadıysa bu kişi yoklama kaçağı olarak kabul edilir ve yoklama kaçaklarına uygulanan cezai işlemlere maruz kalır.

Yoklama kaçağı cezası ne kadar?

yoklama kaçağı

 

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