YÖK’e küfür! Arka Sokaklar'ın oyuncusundan iğrençlik

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Adaylar, sınav puanına ortaöğretim başarı puanını ekleyerek yerleşme imkanı elde edecek. 135 dakika olan TYT testinin süresi, 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya çıkarılacak. YÖK'ün kararına oyuncu Zeynep Beşerler'den skandal bir tepki geldi.

Küfürlü Paylaşım

Son olarak Arka Sokaklar dizisinde oynayan Zeynep Beşerler, Twitter hesabından yaptığı küfürlü paylaşımda YÖK'e tepki gösterdi. Beşerler, baraj puanının kaldırılmasına "Çok affedersiniz yapacağınız işi s..... İlkokuldan verin doktoralarını, uğraşmayalım çocuk okutacağız diye. Bize de yazık" şeklinde paylaşım yaptı.