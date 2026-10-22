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Gündem Yunanistan'dan Batı Trakya'da müftü gaspı: Türk azınlığın iradesi yine yok sayıldı
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Yunanistan'dan Batı Trakya'da müftü gaspı: Türk azınlığın iradesi yine yok sayıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Yunanistan'dan Batı Trakya'da müftü gaspı: Türk azınlığın iradesi yine yok sayıldı

Yunanistan hükümeti, Batı Trakya Türk Azınlığının müftülerini kendilerinin seçme yönündeki taleplerini dikkate almayarak Gümülcine ve İskeçe müftülüklerine yeni isimler atadı.

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Yunanistan Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Yürürlüğe giren kararnameye göre eski İskeçe tayinli müftü naibi Bilal Kara Halil, Gümülcine Müftülüğüne; İstanköy'de din görevlisi olarak çalışan Şükrü Şerif Damatoğlu ise İskeçe Müftülüğüne atandı.

Her iki müftünün görev süresinin beş yıl olacağı belirtildi.

BATI TRAKYA'DA MÜFTÜLÜK SORUNU

Batı Trakya'da müftülük sorunu, 1985'te Gümülcine Müftüsü Hüseyin Mustafa Efendi'nin vefatının ardından Yunanistan yönetiminin müftüleri atama yoluyla belirlemeye başlamasıyla ortaya çıktı.

Yunanistan, 1991'de yaptığı yasal düzenlemeyle müftülerin seçilmesine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırarak atama sistemini kalıcı hale getirdi.

Bu gelişmelerin ardından bölgede, devlet tarafından atanan müftüler ile Batı Trakya Türk Azınlığının seçtiği müftülerin bulunduğu ikili bir yapı oluştu.

Yunanistan makamları, azınlığın seçtiği müftüleri resmen tanımazken, Batı Trakya Türk Azınlığı ise kendi iradesiyle belirlediği dini liderleri kabul etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Gümülcine'de İbrahim Şerif, İskeçe'de ise Mustafa Trampa, azınlık tarafından seçilmiş müftüler olarak kabul ediliyor.

Türk azınlık temsilcileri, 1923 Lozan Barış Antlaşması, 1913 Atina Antlaşması ve 1920 tarihli 2345 sayılı yasayı müftü seçme hakkının hukuki dayanakları arasında gösteriyor. Temsilciler, devletin atama uygulamasına son vermesini ve azınlık tarafından seçilen müftülerin resmen tanınmasını talep ediyor.

Yunanistan yönetimi ise müftüleri kamu görevlisi statüsünde değerlendirerek atama sistemini sürdürüyor.

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